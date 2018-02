Ministria e Financave nxjerr në ankand pronat e firmave renteiere, të cilat mblodhën kursimet e shqiptare në vitet 1993-1996. Toka, apartamete, fabrika, ish-punishte, për të cilat ankandi do të zhvillohet në 27 shkurt. Ministria e Financave bën të ditur se çdo person fizik apo juridik i interesuar për blerje me ankand duhet të paraqesë, në vendin, datën dhe orën e njoftuar, pranë komisionit të ankandit, dokumentacionin si më poshtë:

Kërkesë me shkrim për blerjen e objektit apo ndërmarrjes e regjistruar pranë protokollit të Ministrisë së Financave. Mandatpagesën në origjinal, që vërteton derdhjen apo ngurtësimin e 20% të vlerës së fillimit të ankandit në lekë. Dokument identifikimi (pasaportë biometrike ose letërnjoftim).

Pjesëmarrësit në ankand, i cili tërhiqet nga ankandi pa dhënë asnjë ofertë për vlerën e objektit të shpallur për shitje, nuk i kthehet 20% e vlerës fillestare, të ngurtësuar për pjesëmarrje në ankand. Disa herë më parë, janë hasur vështirësi në realizimin e ankandeve dhe ato janë detyruar të përsëriten.

Në shitje qeveria ka nxjerrë aktualisht nëntë ish-prona të sekuestruara nga Vefa, katër nga Kamberi dhe një nga Beno. Prona me vlerë më të madhe fillestare ankandi është trualli, mbi të cilin ishte ndërtuar fabrika e salcës në Vlorë, me mbi 84 milionë lekë dhe sipërfaqe më shumë se 1.4 hektarë. Më tej vijon një stacion pompimi dhe depo uji në Paskuqan me 11 milionë lekë të reja dhe me të njejtëm vlerë edhe ish-pularia e Patosit, ish-pulari në Lushnje me objekt 400 metra katror sipërfaqe, etj. Këto janë vlera fillestare, me të cilat asetet dalin në ankande. Pjesëmarrësit në to mund të japin vlera të ndryshme, ku do të fitojë më e larta.

Pasuritë në fjalë, janë të paktat që kanë mbetur pas konfiskimit të pronave të ish-firmave rentiere dhe ndarjes së një pjese prej tyre.

Firmat rentiere

Skemat e njohura si Firmat rentiere filluan aktivitetin e tyre në vitin 1991. Aktiviteti i tyre bazohej mbi marrjen e një sasie parash dhe kthimin e një sasie më të madhe në bazë të një përqindjeje.

E para shoqëri huamarrëse ishte ajo e Hajdin Sejdisë e vitit 1991, i cili u largua në Zvicër me disa miliona dollarë të biznesmenëve shqiptarë. U ndoq nga Sudja, e hapur nga Maksude Kadëna në vitin 1993, e cila kishte punuar më parë si punonjëse në një fabrikë këpucësh. Suden e ndoqën rreth 24 firma të tjera, ku më të fuqishmet ishin VEFA, Gjallica, Demokracia Popullore-Xhaferri, Populli, Cenaj, Silva, Kamberi dhe M. Leka. Aty nga fundi i vitit 1996, firmat huamarrëse arritën kulmin e tyre. Interesat që ato ofronin ishin tepër joshëse, ku Sudja arriti të ofronte 100%, gjë që paralajmëronte falimentimin e shpejtë.

Pavarësisht këshillave të FMN për t’i mbyllur këto skema, qeveria shqiptare vazhdoi të lejonte dhe garantonte aktivitetin e tyre, shpeshherë me implikimin direkt të politikanëve në to. Në periudhën midis 8-16 janarit 1997, shumica dërrmuese e firmave falimentoi.

Si u ndanë paratë e mbetura

Nuk është për t’u çuditur se, ndërsa nga firmat “Populli” dhe “Xhaferri”, që mund të mendohet më shumë të kenë qenë piramidale, u ndanë nga 50-60% të parave dhe nga firma më e fortë, nga firma që kishte edhe aktivitet prodhues, nga firma “VEFA”, që sipas raporteve dilte të kishte teprica, thanë se do të ndaheshin nga 11%, kur në të vërtetë u ndanë 4-5%. Pse? Sepse nga firmat “Populli” dhe Xhaferri” paratë u ndanë shpejt, pa arritur të shpërdoroheshin, ndërsa nga firma “Vefa”, ato u ndanë pasi u vodhën gati tërësisht, thotë eksperti Ilir Hashorva.

Çfarë shteti i papërgjegjshëm! Anglia e ruajti arin e një vendi të huaj, të Shqipërisë, për gati 50 vjet pa prekur asnjë qindarkë, ne nuk i ruajtëm dot paratë e popullit tonë as për 5 muaj.