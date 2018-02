Shumë shpejt mund të paguajmë tarifa të ndryshme për telefonatat nga celularët tanë, por kjo mbetet për ty parë se sa më të lira mund të jenë ato dhe me çfarë procesi do të kalojë ndryshimi i çmimit.

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, e shtyu me dy muaj vendimmarrjen mbi përjashtimin e Albtelekom për tarifat mosdiskrimuese për thirrjet kundrejt operatorëve të tjerë.

Tërheqja e AKEP vjen pasi dy kompanitë e tjera celulare Vodafone dhe Telekom Albania kundërshtuan mungesen e konsultave me palët e interesit. Ilir Zela, kryetar i Autoritetit për Komunikimet Elektronike dhe Postare thotë se ka nisur një proces analize.

“Kjo çështje është analizuar gjerësisht nga Autoriteti i Konkurrencës në të shkuarën është në fokusin e AKEP në këtë kohë dhe do jetë pjesë e konsultimeve që ne kemi hapur dhe do të zgjase dy muaj që nga tani dhe sigurisht do të përfshije të gjitha palët e interesit gjithashtu”, thotë Zela.

Projekt vendimi, i cili do analizohet, parashikon që Albtelekom mund të përdorë tarifa të ndryshme për thirrjet brenda dhe jashtë rrjetit, Ndërsa për 2 operatorët e tjerë tarifimi nuk do të ndryshojë.

Në vitin 2015 AKEP i detyroi kompanitë celulare që të tarifonin njësoj bisedat telefonike si brenda ashtu dhe jashtë rrjetit me qëllim mos diskriminim e konsumatorëve.

Ndërkohë diferencimi i propozuar i tarifave i lejon Albtelekomit që t’i ofrojë klientëve të tij çmime më të lira për thirrjet drejtuar Vodafone dhe Telekom Albania. E kundërta ndodh me abonentët e këtyre dy kompanive do të mund të paguajnë çmime më të larta për thirrjet drejtuar numrave Albtelekom. Ilir Zela, kryetar i AKEP thotë se vendimarrja e AKEP do të ndihmojë konsumatorët.