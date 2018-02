Kryeministri Edi Rama në një deklaratë për mediat nga qyteti i Beratit, ku qeveria është akomoduar për një mbledhje dy ditore, i është përgjigjur pyetjes së gazetarëve për ndërtimet e HEC-eve mbi kanionet e lumit Osum.

Kryeministri u shpreh se qeveria do të minimizojë dëmet në mjedis të kontratave për HEC-et që janë dhënë nga qeveria e kaluar, duke dhënë si shembull hidrocentralin e ngritur së fundmi në Valbonë.

“Jemi absolutisht të vendosur që të përballemi me të gjitha minat që janë vendosur në rrugën tonë në të shkuarën. Jemi më të vendosur se ne nuk do t’i vëmë asnjë minë Shqipërisë në asnjë sektor. Me HEC-et e trashëguara ka gjithmonë probleme, siç ndodhi me Valbonën, që ne e minimizuam atë që pritej të ndodhte. Ne nuk do lejojmë asnjë lloj vepre industriale aty ku cenohet e ardhmja e industrisë kryesore të këtij vendi, që është turizmi”, tha kryeministri.

Kreu i qeverisë iu përgjigj interesit të gazetarëve lidhur me fatin e firmave të nxjerrjes së gurit dekorativ në Malin e Tomorit, të cilat kanë protestuar duke bllokuar rrugën nacionale Berat-Skrapar, pasi lejet i janë pezulluar nga ministri i Mjedisit, Blendi Klosi.

“Mali i Tomorit është një pasuri e madhe siç janë Malet e Krujës dhe aty së shpejti do të prezantojmë planin e rehabilitimit. Gjithë ajo pllajë do të rigjelbërohet. Ata mund të pretendojnë çfarë shohin të arsyeshme. Ne kemi vlerësuar duke konstatuar në terren përputhshmërinë e aktivitetit, në të cilin këto kompani kanë marrë leje me klithmën e Malit të Tomorit nga kafshimet barbare të tyre. Kjo na mjafton për të thënë që nuk ka shance që ne t’i hapim më rrugë kësaj barbarie”, theksoi Rama.

Sipas Ramës, qeveria do të vazhdojë të bllokojë gurore dhe ndërkohë, “çdo kompani e sipërmarrje që kërkon të shfrytëzojë male e kodra për të nxjerrë gurë duhet të zbatojë rigorozisht të gjitha standardet e kontratave”.

“Nuk mundesh të kafshosh, të gllabërosh dhe të ikësh. E njëjta situatë me guroret në Urën Vajgurore. Një katastrofë pranë zonave të banuara. Shembull flagrant i shkeljes së të drejtës së këtij vendi”, deklaroi ai.