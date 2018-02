Aksidenti në Maminas, familjarët e Elenës: Vajza punonte në Itali me shoqet

Autostrada Tiranë-Durrës u përgjak mbrëmjen e djeshme nga një aksident tragjik të ndodhur në Maminas, ku viktimë mbeti një 23-vjeçare dhe shoferi i taksisë , me të cilën ajo udhëtonte drejt kryeqytetit.

E teksa policia po heton për të zbardhur detajet e përplasjes, që rezultoi fatale për Elena Avdillarin dhe Bujar Agalliun, prindërit e 23 vjeçares mes dhimbjes e lotëve, duke folur për mediat kanë kërkuar arrestimin e autorit të aksidentit.

Babai i Elenës nuk di të japë përgjigje për misterin që shoqëron këtë aksident, që sipas policisë mund të ketë qenë i qëllimshëm, por është shprehur se vajza e tij do të shkonte në Itali, pasi kishte gjetur atje një punë.

“Kishte gjetur një vend pune dhe do të shkonte të punonte. Djali ishte në shtëpi unë në punë. Më tregoi e më tha se kishte ndodhur një aksident. Ajo nuk kishte mundur të kalonte në Itali dhe ishte kthyer. Fajtori ka lënë makinën dhe është larguar”, është shprehur babai i 23-vjeçares.

Në një rrëfim të dhimbshëm, Rozafa Glloga, nëna e 23-vjeçares që mbeti viktimë e aksidentit tragjik, ka thënë se lajmin e kobshëm e mësoi nga shoqet e vajzës që jetojnë në Itali.

“Lajmin e vdekjes e kanë mësuar shoqet e saj që jetojnë në Itali, pasi e panë në televizor. Në mëngjes na njoftuan ne. Vajza ishte e martuar, por jetonte tek ne dhe na ndihmonte financiarisht, pasi jemi të varfër. Unë punoj në fshesë turni i 3 çdo natë”, ka rrëfyer e përlotur nëna e Elenës.

Nëna është shprehur se nuk e di arsyen se përse vajza nuk ka udhëtuar drejt Italisë dhe është kthyer për në shtëpi. Sipas saj 23-vjeçarja kishte shkuar për të punuar dhe herë të tjera në Itali, pasi atje jetonte me shoqet.

“Vajza ime shkonte here pas here në Itali pasi shkonte punonte me shoqet. Kjo ishte hera e 4 që po shkonte. Kishte me vete 600 euro dhe garancinë. Nuk e di ça problemi pati që nuk u nis në Itali”, ka thënë Rozafa.

Dëshmitë e familjarëve mund t’i ndihmojnë hetuesit të zbardhin të vërtetat që fshihen pas aksidentit të djeshëm, por ngjarja vijon të shoqërohet nga shumë mistere.

Goditja nga mjeti tip “Benz”, që rezulton në pronësi të Dardan Gjekës, ka qenë aq e fortë, sa taksia ka ecur rreth 100 metra zvarrë mbrapsht, dhe më pas është rrotulluar në ajër duke përfunduar e përmbysur pranë karburantit.

