Tre të rrezikuarit nga Reforma amerikano-gjermane – Nga Spartak Ngjela

Spartak Ngjela

Masa ekstreme që Sekretari i Shtetit amerikan Rex W. Tillerson mori për moslejimin e Adriatik Llalës dhe gruas së tij të hyjë në Amerikë, mund ta quajë të nisur procesin ndëshkues kundër të korruptuarve në Shqipëri.

E shihni se sa seriozisht e ka reformën antikorrupsion në Shqipëri politika amerikane?

Ky ishte testi i parë. Ish prokurori shqiptar, kaloi normalisht nga një person që mbrojti korrupsionin e lartë në Shqipëri, në një antiamerikan dhe kundër interesit shqiptar.

Por ka edhe diçka më serioze në aktin publik të Sekretarit të shtetit amerikan:

Fakti që këtë akt kundër Adriatik Llallës, zoti Tillerson e bëri publik, tregon se, nëse Berisha, Meta dhe Rama do të vijojnë të pengojnë Reformën, edhe kundër tyre mund të merret një akt i tillë, sepse amerikanët ua kanë faktet si njerëz të korruptuar.

Këta ndërkohë duhet të rreshten dhe të pranojnë procesin e drejtësisë shqiptare që i gjithë është kundër tyre, por në favor të Shqipërisë dhe shqiptarëve.

Tërheqja është rruga më e mirë e fatit të tyre, sepse metoda Llalla që në fakt është metoda Berisha, do t’i fundosë shumë thellë.

Atëherëë…

Sigurisht që sot, pas faktit politik amerikan anti-Llalla, analiza tjetër e fakteve që flasin për ecurinë e Reformës në Shqipëri ka hyrë në aktivitetin më të lartë politik të Uashingtonit.

Por tani duhet që kjo ecuri të ecë në një hap edhe në Shqipëri.

Prandaj, për këtë, më konkretisht duhet pyetur:

A do ta organizojë dot luftën historike kundër fenomenit të korrupsionit kryeministror, vjedhjes kryeministrore shqiptare, dhe kundër antishqiptarizmit kryeministror shqiptar, prokurorja e Përgjithshme Arta Marku?

Përgjigjia është vetëm një: kjo mund të ndodhë nëse realisht do të realizohen dy kushte kryesorë: vendosmëria e guximshme e prokurores Arta Marku, dhe, ndihma e politikës amerikane me forcën e saj, me mbështetje ekspertësh dhe me mbështetje financiare gjithashtu.

Pas kësaj përkrahje dhe vendosmërisë së prokurores Marku, është e sigurt që Reforma nuk mund të ketë më bllokim në Shqipëri.

Masa e marrë kundrejt Adriatik Llallës direkt nga Sekretari i Shtetit; që e pozicioni ish prokurorin shqiptat si “individ të korruptuar që është bashkuar me krimin në Shqipëri”, sigurisht që është ndihmë e madhe politike për prokuroren e Përgjithshme, sepse të paktën hoqi çdo dyshim të ligësisë berishiane për ambasadorin amerikan. Të gjithë tellallët orientale nuk do të kenë më zë.

Të shohim tani aktet e Prokurores Marku.

Kurse, kjo përkrahje antikorrupsion me një emër konkret që i dha shqiptarëve politika amerikane, sigurisht që i ka ngritur tensionet edhe në Beograd por edhe në Moskë.

Kjo, në fakt, nuk ka më fare rëndësi.

Bota shqiptare në Ballkanin Perëndimor, sot është, pa diskutim, i vetmi element i mbështetjes së politikës amerikane këtu.

Por këtë e di edhe Moska, edhe Pekini, edhe Athina, edhe Beogradi. Dhe pikërisht këtu fillon loja politike për të ndaluar këtë aleancë, duke garantuar jetesën e korrupsionit kryeministror shqiptar.

Ky korrupsion pastaj, ta prishë këtë aleancë, sepse aleanca në fakt është për pastrimin e pushtetarëve të korruptuar në Shqipëri.

Kjo është metoda e tyre.

Politika e shteteve fqinje ka njëqind vjet që punon me korrupsionin shqiptar kundër interesave të Shqipërisë dhe shqiptarëve.

Sot gjithashtu, me anë të korrupsionit kryeministror shqiptar, Moska, Beogradi dhe Athina duan të mposhtin aleancën shqiptaro – amerikano-gjermane për rimëkëmbjen e botës shqiptare në Ballkanin Perëndimor.

Këta e kanë të domosdoshme prishjen e aleancës amerikano-shqiptare sepse te kjo botë, vetëm 3.5 milionë shqiptarë ka në territorin e Shqipërisë, kurse 2 milionë janë në shtetin e pavarur të Kosovës, dhe gjashtë milionë të tjerë janë në Maqedoni, në Serbi, në Mal të Zi dhe në Greqi.

Ja kjo është në thelb përparësia amerikane në këtë zonë që vjen me anë të aleancës me Shqipërinë, dhe me përkrahjen për sigurimin e një shteti të drejtë dhe të nivelit perëndimor në Shqipëri.

Prandaj, bashkimi kombëtar shqiptar është epiqendra e politikës së re amerikane dhe gjermane për Ballkanin Perëndimor, sepse me dy shtetet shqiptarë të fortë në fillim, krijohet premisa e sigurt e ecurisë shqiptare si potenca numur një në këtë zonë të interesit të parë amerikan.

Prezenca shqiptare në katër shtete ballkanikë, dhe një shtet i fortë shqiptar e një shtet i fortë kosovar gjithashtu, e dominon plotësisht gjendjen politike në Ballkanin Perëndimor. Por kjo kërkon domosdoshmërisht një shtet shqiptar të drejtuar me një elitë politike të pakorruptuar dhe me një aleancë shqiptaro-amerikane në qendër të vet.

Kurse, përballë kësaj politike që tani është bërë globale, korrupsioni kryeministror shqiptar kërkon të bllokojë tendencën botërore të zhvillimit me disa liliputë ndërkombëtarë të cilët janë sot debitorët më të mëdhenj të bankave gjerman e dhe amerikane.

E shihni se në ç’gjendje mizerabël e ka futur veten korrupsioni kryeministror shqiptar?

Të korruptuarit e Shqipërisë kanë rënë në fakt në hallin e atij njeriut të izoluarq nën rrethim, të cilit fallxhorët i kanë thënë se do të bierë një tërmet çlirues për të.(!)

lll.

Për të folur më konkretisht.

Pikërisht për këtë, në këto momente, spikat hapur se, për ta ndaluar përkrahjen amerikane antikorrupsion në Shqipëri, është bashkuar i gjithë korrupsioni kryeministror shqiptar, i cili aktualisht aktiv është me segmentin Barisha-Meta-Rama.

Që të tre janë të rrezikuar nga Reforma anerikano-gjermane në drejtësinë shqiptare.

Që të tre, në këto momente, kanë filluar të kërkojnë ndihmën e Moskës, Beogradit dhe Athinës që të bllokojnë politikën amerikane në mbështetje të Reformës shqiptare. Madje Rama ka apetitin e mëndjelehtësisë proverbiale të tij, kur kërkon që të përdorë edhe ndihmën e Ankarasë; domethënë të Stambollit të vjetër. Sigurisht, duke kërkuar financim që të ruajnë këtë gjendje korruptive në favor të korrupsionit kryeministror, dhe të prishë aleancën shqiptaro- amerikane kurse, me ato pak para lëmoshë të rusëve apo turqve, të sundojë duke i mbajtur shqiptarët në mbijetesë.

Por këtu ama, si gjithmonë, korrupsioni kryeministror shqiptar shet hapur interesin shqiptar.

Njëlloj si paraardhësit e shekullit që kaloi që ecën me devizën e tyre: shit interesin kombëtar shqiptat, që të blesh pushtet personal në Shqipëri.

Po, çfarë po ndodh realisht në këtë luftë ku është mbështetur interes i kombëtar shqiptar dhe intetesi politik i madh amerikan?

Po ndodh ristrukturimi i prokurorisë shqiptare

Pas disa ditësh vjen edhe likuidimi i mbi 50 gjyqtarëve shqiptarë, dhe krerëve të korruptuar të prokurorive.

Kurse korrupsioni kryeministror kuptohet se po lufton me “mullinjtë e erës”, prandaj lodhet kot së koti e fare kot.

Politika amerikanë, me kushtetutë, e ka ngritur ndërkohë strukturën ligjore antikorrupsion në Shqipëri. Ajo ka filluar ta aplikojë. Por rolin kryesor e ka në këtë kohë prokurorja e Pergjithshme Arta Marku. Ndërsa kjo ka nevojë të madhe për mbështetje të përgjithshme të politikës amerikane.

Në të njëjtën kohë, duke rritur numrin e prokurorëve të marrë rishtas jashtë sistemit, prokurorja Marku duhet t’i lërë si një xhep inaktiv strukturat e vjetra të korruptuara të prokurorisë.

Me kryetarët e rinj të sapo emëruar prej saj dhe me emërimet e strukturës së rinovuar të prokurorëve, ajo mund ta përfundojë akuzën antikorrupsion në të gjitha rangjet, derisa të dalë Prokuroria Speciale dhe Gjykata Speciale. Madje kjo do t’i detyronte palët që të mos e vijonin më tej bllokimin që po i bëhet me kast nga pushteti gjyqësor emrimit të gjashtë gjyqtarëve që duhet të dalin nga pushteti gjyqësor.

Në këto ditë mendohet të publikohet edhe eliminimi i rreth 50 gjyqtarëve dhe 30 prokurorëve, akt ky që e balancon shumë situatën, sepse shenjat janë që do të suprimohet tërësisht KLD aktuale.

Pas këtij suprimimi do të kemi një krizë që do të kërkojë domosdoshmërisht emërimin e gjashtë gjyqtarëve në KLGJ.

Siç shihet, koha po ecën e sigurt drejt fundosjes se korrupsionit kryeministror shqiptar.

