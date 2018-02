Gjykata Kushtetuese rrëzoi pjesërisht ligjin për pronat

Në rastet kur prona është e lirë, pavarësisht vlerës dhe statusit që ka pasur në kohën e shpronësim, ajo kthehet e plotë.

Gjykata Kushteuese rrëzoi 2 pika të nenit 6 të ligjit për kthimin dhe kompensimin e pronave, ndërkohë që la në fuqi pjesën tjetër të ligjit, që kishte të bënte me mënyrën e përllogaritjes së kompensimit. Kjo formulë qe pranuar edhe nga Komisioni i Venecias.

E vënë në lëvizje nga shoqatat e pronarëve, Gjykata Kushteuese la në fuqi nenin i cili e përllogariste pronën për kompensimin sipas vlerës që ajo ka pasur në momentin e shpronësimit; ndërkohë që rrëzoi pikat 3 dhe 5 të nenit 6.

Në rastet kur prona është e lirë, pavarësisht vlerës dhe statusit që ka pasur në kohën e shpronësim, ajo kthehet e plotë. Po ashtu, Gjykata Kushtetuese rrëzoi pikën që lidhej me sigurinë juridike për vendimet e dhëna më parë.

Kjo pikë parashikonte që në rastet kur një subjekt kishte përfituar vendime kthimi apo kompensimi sipas ligjive të mëparshme, diferencat që krijoheshin pas rillogaritjes me formulën e re të zbriteshin në vlerësimin për vendime të reja.

Argumentet e gjykatës

Gjykata ka bërë të ditura kështu argumentet e saj, ku ka theksuar se pavarësisht qëllimit të qeverisë për të mbrojtur interesin publik, ligji në pjesë të tij cenon parimin e sigurisë juridike. Sipas këtij vendimi “ajo çka nuk përmbush kërkesat e interesit publik është vetëm privimi i pronësisë që është haptazi i pabazuar”. Kështu sa i përket pikës 3 dhe pikës 5 të ligjit, Gjykata vlerëson se këto dy pika, sipas përmbajtjes së tyre, “të çojnë në përfundimin se ato janë konceptuar si një shpronësim i ri duke qenë se parashikojnë rivlerësimin e pronave të kthyera ose të kompensuara më parë. Në këtë këndvështrim, këto dy dispozita krijojnë probleme lidhur me sigurinë juridike konkretisht për sa i takon paqartësisë dhe paparashikueshmërisë së legjislacionit”. Sipas Gjykatës, parashikimi i rregullimeve të përsëritura dhe të pakoordinuara midis tyre në thelbin dhe pasojat që ato sjellin krijojnë paqartësi dhe për rrjedhojë cenojnë parimin e sigurisë juridike. Në këto kushte, Gjykata çmon se përmbajtja e pikave 3 dhe 5 të nenit 6 të ligjit 133/2015 nuk është në pajtim me parimin e sigurisë juridike, pasi përllogaritja e sipërfaqes së përfituar dhe asaj që do të zbritet ose shtohet sipas formulës së parashikuar në pikën 1 të nenit 6 është e paqartë dhe krijon konfuzion në zbatim sa iu takon pritshmërive të shtetasve. Lidhur me pjesën tjetër të ligjit “nisur edhe nga analiza e Komisionit të Venecias, Gjykata vlerëson se ligji objekt shqyrtimi pavarësisht se parashikon një metodologji të re vlerësimi për kompensimin fizik dhe financiar të ish-pronarëve, e cila megjithëse rezulton në ndërhyrje në të drejtën e pronës dhe mund të mos iu përgjigjet pritshmërive të subjekteve që prek ligji, rezulton se në tërësinë e tij respekton proporcionalitetin e ndërhyrjes në të drejtën e kompensimit të pronës ish-pronarëve dhe si e tillë është në respektim të nenit 1 të Protokollit 1 të KEDNJ-së”.

