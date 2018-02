Ahmetaj takon zyrtarin e FMN: Vazhdojmë reformat në ekonomi

Ministri i Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmetaj priti sot Zv. Drejtorin Ekzekutiv të FMN Tao Zhang në kuadër të vizitës së parë pas 10 viteve të një përfaqësuesi të Bordit drejtues të FMN në Tiranë. Ministri Ahmetaj vlerësoi bashkëpunimin me Fondin Monetar Ndërkombëtar në kuadër të programit tre-vjeçar me qeverinë shqiptare ndërsa theksoi se viti 2017 u mbyll me një performancë shumë të mirë fiskale, deficit total -2% e DGP dhe balancë primare pozitive, për të tretin vit radhazi. Ahmetaj theksoi efikasitetin e reformave të thella strukturore, duke u dhënë një rol primar. Ai përmendi rezultatet pozitive dhe në rritje për reformën në energji, reformën e pensioneve, reformën administrative-territoriale, reformën në menaxhimin e financave vendore, ligjin për Financat Vendore dhe miratimin e Rregullit Fiskal brenda Ligjit të ri Organik të Buxheti. Ai nuk la pa përmendur edhe reformat në nisje, siç është reforma në sektorit e ujit, reforma në klimën e biznesit, tashmë më deregulimin dhe dixhitalizimin e shërbimeve për sipërmarrjen dhe qytetarët. Në aspektin ekonomik, Ahmetaj theksoi se rritja ekonomike është thuajse katër herë më e madhe se në vitin 2013, ndërsa nëntë-mujori 2017 u mbyll me rritje 3.9%. Ministri theksoi se qeveria shqiptare mbetet e angazhuar në vazhdimin e konsolidimit fiskal, uljen e borxhit publik dhe avancimin e reformave strukturore në ekonomi. Nga ana e tij Zv. Drejtori Ekzekutiv i FMN Tao Zhang, deklaroi se programi me qeverinë shqiptare, është i suksesshëm në vlerësimin e FMN, duke shtuar se ky është një moment shumë i mire për ekonominë shqiptare, krahasuar me tre vite më parë. Tao Zhang përfundoi duke premtuar mbështetje të vazhdimësi. Një tjetër pikë e përbashkët diskutimi ishte ajo lidhur me projektet PPP. Zhang theksoi se kapacitetet implementuese janë shumë të rëndësishme për PPP dhe FMN është e gatshme të punojë me qeverinë shqiptare, në mbështetje të angazhimit të sektorit privat dhe kontrollin e risqeve potenciale.