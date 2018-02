Taksë e re e banesës, rriten çmimet e kontratave të reja të qirave  

Edhe pse tregu i objekteve për banim ka hyrë në një fazë të vrullshme prej rritjes së investimeve, sidomos dy vitet e fundit, kërkesa për qira nuk është zbehur. Rritja e kërkesës dhe reflektimi i kostos së taksës së re të pronave ka sjellë një rritje të lehtë të çmimeve të qirave në muajin dhjetor 2017. Sipas të dhënave të ISTAT, që kur çmimet e qiradhënies nisën rritjen në muajin mars të vitit 2017, tendenca ka rritëse ka vijuar duke kulmuar në muajin dhjetor ku çmimet e qirave ishte 3.6 për qind më të larta se ne muajin dhjetor të vitit 2016. Rritja ka qenë më e fortë gjatë muajve nëntor dhe dhjetor.

Zakonisht në muajin dhjetor dhe në janar ndryshojnë kontratat e qirasë për biznesin. Këto lloj kontratash rishikohen zakonisht njëherë në vit dhe shumica e tyre janë të noterizuara. Rishikimi gjatë muajit dhjetor ka sjellë një rritje të lehtë të tyre për shkak se pronarët e vërtete i kanë revizionuar me kostot që krijon përllogaritja e taksës së banesës.

Në prill të këtij viti hyn ne fuqi tatimi i ri për ndërtesat, i cili do të jetë 0.05% e vlerës zyrtare te banesës për qytetarët dhe 0.2% për bizneset.

Siç ishte lajmëruar edhe më herët baza e taksës nuk do të jetë më sipas modelit të vjetër, por në përqindje bazë të vlerës së ndërtesës. Ky ndryshim ka sjellë rritjen e vlerës së qirasë për bizneset, teksa qiradhënësi e transferon rritjen e kësaj takse te qiramarrësi, ndërsa për qytetarët nuk sjell ndryshime me tendencë rritëse.

Nga ana tjetër fluksi i ndërtimeve të reja që nisi vitin e kaluar ende nuk është bërë i banueshëm teksa kërkesa sidomos në Tiranë vijon të rritet.

