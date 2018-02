Ndryshon formula për  kontributet, pagesa që përfitohet nga sigurimi vullnetar 

Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka ndryshuar formulën për pagesën e kontributeve. Në manualin e ri është përcaktuar se si do bëhet pagesa e kontributeve dhe cila do të jetë masa e cila do të llogaritet për pension. Ata që sigurohen vullnetarisht kanë mundësi të përfitojnë pension, nëse paguajnë minimalisht 36 vite kontribute. Kush mund të sigurohet në skemën e sigurimit vullnetar? Të gjithë shtetasit shqiptarë që: 1. Kanë mbushur moshën 18 vjeç dhe akoma nuk iu ka lindur e drejta për ndonjë përfitim nga skema e sigurimit të detyruar; 2. Për një kohë dhe shkaqe të caktuara nuk mund të sigurohen nga skema e sigurimit të detyrueshëm; 3. Janë të siguruar në skemën e sigurimit të detyrueshëm dhe kërkojnë që nëpërmjet sigurimit vullnetar të rrisin të ardhurat e tyre; 4. Nuk janë pjesëmarrës në skemën e të vetëpunësuarve në bujqësi. Cilat fusha mbulohen me sigurim vullnetar? Me sigurim vullnetar mbulohen katër fusha të kësaj skeme: I. Sigurim vullnetar për vitin korent. II. Sigurim vullnetar për periudha të kaluara. III. Sigurim vullnetar për më shumë të ardhura. Sigurimi vullnetar për vitin korent

Sigurim vullnetar për vitin korent mund të paguajnë të gjithë shtetasit shqiptarë që: – Kanë mbushur moshën 18 vjeç, deri në arritjen e moshës për pension; – Nuk mund të sigurohen në sistemin e sigurimit të detyrueshëm; – Nuk mund të sigurohen në sistemin e të vetëpunësuarve në bujqësi; – Nuk iu ka lindur e drejta për ndonjë përfitim nga skema e sistemit të detyruar. Kush mund të paguajë sigurim vullnetar për periudhat e kaluara? Shtetasit shqiptarë që kanë mbushur moshën 18 vjeç dhe që nuk iu ka lindur e drejta për ndonjë përfitim nga skema e sistemit të detyruar. Shtetasit shqiptarë meshkuj për periudhën e studimeve universitare, pasi periudha e studimeve pasuniversitare është me pagesë. Shtetasit shqiptarë që kanë periudha të pambuluara nga sistemi i sigurimit të detyrueshëm dhe dëshirojnë t’i plotësojne ato nëpërmjet sigurimit vullnetar. Personat që kanë lënë shtetësinë shqiptare mund të bëjnë sigurim vullnetar për mbulimin e periudhave të kaluara nga data 01.01.1994 deri në datën që kanë lënë shtetësinë. Sa është masa e kontributit për sigurim vullnetar për periudhat e kaluara? 1. Masa e kontributit që duhet të paguhet për sigurim vullnetar nga personi i interesuar për mbulimin e periudhave të kaluara përcaktohet nga koha kur bëhet pagesa (aplikohet masa që është në fuqi në momentin e kryerjes së pagesës, masë e cila miratohet me VKM, për degën e pensioneve). 2. Pagesa aktuale për të mbuluar periudha të kaluara, bëhet vetëm në kuotën minimale dhe është 5 184 lekë për një muaj sigurim vullnetar. Kjo kuotë i korrespondon pagës minimale mujore: 24 000 x 21.6%. Në këto pagesa nuk aplikohen zbritje. Përfitimet nga sigurimi vullnetar për periudhat e kaluara: – Vjetërsi pune, e cila influencon në plotësimin e kushteve për të përfituar një pension; – Pension pleqërie, invaliditeti dhe familjar, në nivel minimal.