A po zgjidhet mosmarrëveshja për emrin mes Maqedonisë dhe Greqisë? Si do të quhet: Maqedonia e Veriut, Veriore, e Re… – Maksim Sinemati

Maksim Sinemati

Kohët e fundit, po flitet shumë se mosmarrëveshja shumevjeçare për emrin mes Greqisë dhe Maqedonisë po gjen zgjidhje, sidomos, mbas takimit të fundit në Davor të Zvicrës mes kryeministrave përkatës, Aleksis Cipras dhe Zoran Zaev, që, sikurse thuhet, kanë rënë dakord në parim për emrin e ri erga omnes (përdorim të përgjithshëm) që do të ketë në ardhmen Maqedonia dhe që do të jetë i përbërë, pra, veç fjalës Maqedoni, do të ketë edhe një mbiemër gjeografik. Sidoqoftë, jo të gjitha gjërat janë të qarta lidhur me këtë çështje, për zgjidhjen e së cilës është angazhuar, së fundmi, edhe ndërmjetësi special i OKB-së në bisedimet greko-maqedonase për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së emrit, Metju Nimic, që shkoi në Athinë dhe Shkup, ku u takua me përfaqësuesit më të lartë zyrtarë të të dy vendeve. Nuk janë të qarta, sepse Shkupi zyrtar flet, në përgjithësi, për takiminZaev-Cipras të Davosit dhe përmbajtjen e tij, ndërkohë që grekët janë më konkretë dhe thonë se në takimin e lartpërmendur të dy kryeministrat në fjalë kanë rënë dakord, në parim, për emrin e ardhshëmtë Maqedonisë, se ai do të jetë i përbërë, se në emërtimin përkatës do të figurojë emri Maqedoni, por i shoqëruar nga një mbiemër gjeografik, si për shembull, “Maqedonia e Veriut”, “Maqedonia Veriore”, “Maqedonia e Sipërme”, “Maqedonia e Re”…, me qëllim që ajo të dallojë nga provinca veriore e Greqisë, Maqedonia. Në fakt, qeveria greke, e krijuar nga partia e Ciprasit, Siriza, dhe “Grekët e pavarur”, ndodhen, brenda vendit, përballë një presioni të madh nga ana e pjesës së madhe nacionaliste të popullsë greke qëështë kundër përfshirjes së fjalës “Maqedoni” në emërtimin e shtetit në jug të Greqisë, duke e konsideruar atë një ekskluzivitet grek. Të dielën e fundit, në Selanik dolën në protesta masive kundër përdorimit të emrit Maqedoni nga shteti fqinjë rreth 140 000 grekë, sipas policisë, ose afro 1,5 milionë, sipas organizatorëve të tyre.

Më 1991, grekët, përmes demonstratave masive dhe manovrimeve diplomatike, ia hoqën të drejtën shtetit të ri të sapokrijuar dhe sapo shpallur të pavarur nga Jugosllavia e atëhershme, fqinjë me Greqinë, që të quhej Maqedoni. Argumenti grek ishte se nëGreqi ekziston një provincë me të njëjtin emër, kështu që, mbas shumë debatesh e diskutimesh, më 1995, ra dakord që shteti i ri i porsakrijuar të quhej Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë ose, shkurt, IRJM, dhe më këtë emër kjo e fundit u pranua edhe në OKB. Kjo çështje ka mbetur e pazgjidhur që atëherë, ndërkohë që ajo e ka penguar Maqedoninë, për shkak të kundërshtimit grek, që të bëhet anëtare e NATO-s dhe të afrohet me BE-në.

Në fakt, në botë janë shumë vende, midis tyre edhe Shqipëria, që në relacionin dypalësh e njohin këtë vend me emrin kushtetues, “Republika e Maqedonisë”, por Greqia, kurrë, në asnjë rast, nuk e përdor këtë emër, duke iu referuar këtij vendi thjesht si Shkupi!

Bisedimet e fundit intensive diplomatike greko-maqedonase që janë zhvilluar, së fundmi, sidomos, takimi Cipras-Zaev, në Davos të Zvicrës, në margjinat e Forumit Botëror Ekonomik Botëror të përvitshëm, i kanë rritur mjaft shpresat se çështja e emrit do të zgjidhet,mbas 27 vitesh, dhe Maqedonia, më në fund, do të ketë emërtimin e saj zyrtar që do të përdoret në organizatat ndërkombëtarë, ndoshta, “Maqedonia e Re”, “Maqedonia e Veriut” ose “Maqedonia Verirore” që do ta dallojë atë nga Maqedonia greke dhe grekët, kështu, do të mund “bien rehat”!

Në fakt, Greqia dhe Maqedonia, edhe më parë, janë ulur për të biseduar për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së lartëpërmendur për emrin, por, kësaj here, duket se gjërat kanë avancuar më shumë, në drejtimin e duhur, qoftë edhe sepse presioni ndërkombëtar është më i madh që, fillimisht, të krijohen kushtet për zgjidhjen e kësaj çështjeje dhe, më pas, të dy qeveritë të arrijnë një marrëveshje kompromisi, të pranueshme nga të dyja palët. Sigurisht, ekziston rreziku që Greqia të përpiqet që t’i mponojë kushtet e veta që do të mund të jenë të pamundura dhe poshtëruese për Maqedoninë. Po ashtu, ekziston rreziku se, mbasi të arrihet një marrëveshje dypalëshe cilësore,ku i dihet, nëse në Greqi do të ndërrohet pushteti dhe në fuqi do të vijë ndonjë parti më radikale e djathtë që do të luftojë që “Maqedonia të mbetet greke!” Cfarë do të ndodhë? Do të suprimohet marrëveshja e mësipërme? Sigurisht që ky është vetëm një presupozim, por, sidoqoftë, jo shumë jorealist! Rreziku i tretëështë se Maqedonia do të mund ta pranojë një kompromis të dhimbshëm që jo vetëm se do të zëvendësojë referencën IRJM me njëemërtim të përbërë jo fort të pëlqyeshëm për të, në një plan afatagjatë, por edhe të pranojë që të bëjë lëshime të tjera, sikurse mund të jenë ndryshimet në kushtetutë, dhe të pranojë një emër që mund ta nënvlerësojnë dhe ta ofendojnë popullin e Maqedonisë.

Siqo që të jetë, në praktikë, e gjithë bota, në përgjithësi, i referohet vendit fqinjë me neve në lindje si Maqedoni dhe banorëve të saj si maqedonas, kështu që, në planin praktik, janë grekët ata që dalin humbës!

