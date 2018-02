Dollari zhvlerësohet me shpejtësi në tregun vendas; Zbret poshtë nivelit të 107 lekëve

Dollari amerikan e mbylli javë i nënçmuar përkundjet monedhës vendas, duke shënuar rekord të ri të ulët. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë një dollar këmbehehej dje në tregun vendas me 106.88 lekë, rreth 0.45 pikë më pak se një ditë më parë. Vetëm gjatë muajit të parë të 2018-s, dollari u zhvlerësua në tregun vendas me gati 5 lekë. Për 100 dollarë, sot duhet rreth 500 lekë më pakë se në fillim të janarit.

Edhe pse në tregjet ndërkombëtare, monedha europiane po këmbehet në nivele të larta përkundrejt dollarit, në vend ajo ka vijuar të mbetet e dobët. Euro është këmbyer sot sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë me 133.41 lekë, me një rënie të papërfillshme krahasuar me një ditë më parë. Euro ka pasur nivele të qëndrueshme të këmbimit gjatë janarit, ndryshe nga periudhat e mëparshme, kur monedha europiane forcohej gjatë muajit të parë të vitit.

