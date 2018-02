Plani i qeverisë: Çfarë do të ndodhë me pensionet këtë vit?

Për vitin 2018, qeveria duket se ka planifikuar si rritje të pensioneve, ashtu edhe shpërblime për pensionistët për festat e fundvitit.

Shtimi i masës së pensioneve në vetvete nuk mund të konsiderohet rritje, pasi ka të bëjë me indeksimin e tyre. Pra, shteti thjesht do të bëjë rimbursimin e efekteve të rritjes së çmimeve.

Fondi për indeksimin e pensioneve, sipas buxhetit të miratuar për vitin 2018, është 1.82 miliardë lekë. Ndërsa masa e rritjes me shumë gjasa do të jetë e barabartë me nivelin e inflacionit, pra 2%.

Vendimi i qeverisë për këtë indeksim, do të ndodhë në katërmujorin e dytë të vitit, pra në periudhën Maj-Gusht.

Qeveria ka vendosur këtë vit edhe për shpërblimin e pensionistëve për festat e fundvitit, por pa përcaktuar ende masën e shpërblimit.

Vitin e kaluar, shpërblimi i fundvitit ishte në masën 3 mijë lekë të reja, ndërsa një shpërblim prej 2 mijë lekësh iu dha edhe kategorive të veçanta si përfituesit nga skema e ndihmës ekonomike.

Duke iu referuar buxhetit të shtetit, për 2017 shpërblimet e pensionistëve i kushtuan arkave të shtetit 1.96 miliardë lekë. Por me rritjen e të ardhurave nga kontributet e sigurimeve shoqërore me rreth 10% në krahasim me 2016, të ardhura që pritet të vazhdojnë rritjen në kuadër të aksionit anti-informalitet dhe deklarimit të pagave e punonjësve, mund të themi se ka mundësi reale për një rritje të vlerës së shpërblimit.

