Kompensimi, si do veprohet me pronaret që nuk plotësuan dokumentat

Afati për plotësimin e dosjeve me mangësi nga ana e pronarëve ka skaduar para dy muajsh. Për rrjedhojë mbi 2300 familje me vendim të ‘95 ende nuk janë njohur me faturën e kompensimit. Në ligjin e ri ishte caktuar një afat 6 mujor, por nuk ushfrytëzua dot nga gjithë pronarët për arsye të ndryshme.

Si do të veprohet në vijim?

Sipas ligjit të ri, vlerësimi i pronës në këto rrethana do të bëhet me çmim minimal nga ATP-ja, pra përfitimi nga pronarët do të jetë shumë më i ulët në vlerë finaciare.

Në fillim të muajit maj, Agjencia e Trajtimit të Pronave publikoi regjistrin me vendimet ’95. Por nga 6838 dosje në total që datojnë në këtë periudhë, vetëm 4454 ishin me faturë. Pjesa tjetër, për shkak të mungesës së dokumentit kadastral ose pamundësisë së identifikimit hartografik të pronës së kategorizuar për kompensim, mbetën jashtë skemës.

Megjithatë, për të mos i penalizuar këto familje që në fillim, në ligjin e ri ishte caktuar një afat-6 mujor, që u krijonte hapësirë pronarëve t’i dorëzonin këto dokumente nëse i disponojnë. Një gjë e tillë, përveçse do të ishte në shërbim të procesit, do t’i krijonte Agjencisë të gjitha lehtësirat dhe kushtet që të vijonte me vlerësimin financiar.

Por në pamundësi për të siguruar këtë dokumentacion, në mënyrë të pavarur, shumë nga ata që kanë qenë pjesë e kësaj liste, kanë bërë kompromis me veten për ta lënë çështjen në dorë të Agjencisë.

Në këto kushte është ATP që do të vendosë mbi këto prona, mbështetur në skemën e përcaktuar në ligjin e miratuar rreth dy vite më parë. “Vendimi i kompensimit vlerësohet financiarisht me çmimin minimal të përcaktuar në hartën e vlerës për atë njësi administrative dhe për atë kategori prone, nëse: subjektet e interesuara nuk sjellin dokumentacionin e nevojshëm për vlerësimin financiar të vendimit brenda afatit të përcaktuar (afati 6- mujor) dhe atëherë kur ATP është në pamundësi objektive për të vlerësuar pronën, bazuar në dokumentacionin që disponon”, specifikohet në pikën 4 të nenit 16.

Me zyrtarizimin e ligjit të ri, 26 mijë vendime, për të cilët është njohur e drejta e kompensimit, kanë kaluar në skaner. Vendosja e faturës, sipas skemës së re, ku bazë për përllogaritjen e masës së përfitimit është zëri kadastral i origjinës, është parakusht për aplikimet. Kjo do të thotë se aktualisht të drejtën e aplikimit e kanë vetëm ata pronarë me vendime para ’95-s, prona e të cilëve u është nënshtruar vlerësimit ekonomik. Të tjerët duhet të vendosen në radhë pritjeje. Për shumë kohë, kompensimi financiar është parë si varianti më i mirë, pas kthimit të pronës, aty ku ishte e mundur.

Por pas miratimit të skemës së re, duket se një pjesë e pronarëve, janë të prirur të heqin dorë nga kjo mundësi. Kjo, për vet faktin që masa e përfitimit që iu është përllogaritur nga ATP, është larg pritshmërive. Ndryshime ka pësuar edhe skema e kompensimit fizik.

Për herë të parë, në ligj është përfshirë koncepti i ankandit. Çka do të thotë se, pronarët do t’i nënshtrohen një faze konkurrimi mes tyre. Sikundër ndodh në çdo garë, fitues shpallet edhe ofertuesi më i mirë. Nëse do të ndodh që toka do t;u shitet të tretëve, atëherë paratë do të shkojnë në arkën e Agjencisë dhe do të përdoren për kompensimin financiar.

