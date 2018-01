Administrimi i burimeve ujore – Ngrihet agjencia menaxhuese, problem puset pa leje

Burimet ujore në vend tashmë do të administrohen nga një agjenci e vetme, e ngritur posaçërisht për këtë qëllim, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore. Komisioni i Veprimtarisë Prodhuese ka diskutuar projektligjin i cili bën një ndarje të qartë kompetencash për administrimin e ujërave, që do të sjellë shmangie të mbivendosjes së përgjegjësive midis organeve kompetente. Përfaqësues të Ministrisë së Bujqësisë bënë me dije se aktualisht ka një database të burimeve ujore në vend, por problem vijojnë të jenë puset pa leje.

“Deri tani janë identifikuar burime që prej 0.1litra/sek deri në ata me metër kub/sek. Problem na ngelen puset pa leje. Që do të thotë se Shqipëria në këtë gjendje nuk bën dot bilancin e ujerave të nëntokës derisa neve të jemi në gjendje ose ky institucion i ri i cili do ta ketë një nga detyrat e veta kryesore identifikimin e përdorimit të ujit në mënyrë ilegale.”

Projektligji saktëson gjithashtu edhe procedurën se si duhet vepruar në rastin e aplikimit për koncesione në këtë fushë, ku më parë duhet marrë leje nga Këshilli Kombëtar i Ujit.

Asnjë prej ministrive aktuale nuk ka brenda fushës së përgjegjësisë menaxhimin e integruar të burimeve ujore. Politikat për menaxhimin e integruar të burimeve ujore do të jenë në kompetencë të plotë të Sekretariatit Teknik të Këshillit Kombëtar të Ujit, institucion ky që do të pësojë ndryshime.

