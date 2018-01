Praktikat e punës, Veliaj: Pagesë për të rinjtë që angazhohen në Bashki

Të rinjtë që do të kryejnë praktikën e punës në Bashkinë e Tiranës do të paguhen. Lajmi është bërë me dije nga kryetari i Bashkisë, Erion Veliaj, gjatë certifikimit të 47 vajzave dhe djemve të cilët përfunduan me sukses praktikën në këtë institucion.

Veliaj tha ndër të tjera se periudha e intershipit do të zgjatet nga 3 në 6 muaj.

“Ka ardhur momenti të mendojmë jo vetëm zgjatjen e praktikave, por edhe për një pagesë. Kemi filluar një projekt për studentët praktikantë që zhvillojnë internshipet në kompani private, por jemi të gatshëm që ta bëjmë këtë edhe për praktikat në Bashkinë e Tiranës, për t’u siguruar që përveç përzgjedhjes rigoroze, të kenë një kompensim, qoftë edhe për paratë e xhepit, që të jetë më e lehtë për gjeneratën tjetër të studentëve që do të vijë”, deklaroi Veliaj.

Kryebashkiaku Veliaj theksoi se kjo ide, e cila 5 vite më parë dukej e paimagjinueshme, ka dhënë rezultatet e para të suksesshme, ndërsa inkurajoi edhe bashkitë e tjera që ta mbështesin si projekt, i cili u jep të rinjve dhe të rejave eksperiencë për të filluar punë.

“Fakti që projekti po funksionon është një lajm shumë i mire. Më vjen mirë që Bashkia e Tiranës mban barrën më të madhe të praktikave. Por, doja të inkurajoja edhe bashkitë e tjera”.

Veliaj ka qenë ndër iniciatorët e nismës për realizimin e praktikave të punës në institucionet publike dhe private që në kohën kur ishte ministër i Mirëqenies Sociale.

Like this: Like Loading...