Shqipëria, pas 20 vitesh një azil – Nga Pano Soko

Nga Pano Soko

Nëse shohim si shqetësim emigrimin sot që ka një mijë pengesa, po nesër që do të lirohet dhe thjeshtohet çdo gjë, çfarë do të ndodhë me Shqipërinë?

Prit se s’kemi parë asgjë akoma.

Që ta shpjegoj si e shoh çfarë do të ndodhë.

Stadi aktual i evolucionit të normave shoqërore është një shumatore e fenomeneve që kanë ndodhur fillimisht në mënyrë spontane dhe më pas janë formalizuar dhe rregulluar në nivel norme, domethënë janë kthyer në ato që ne quajmë “gjë normale” sot.

Migracioni duket se është në rrugë të mbarë për të qënë fenomeni i rradhës, i cili shpejt do të bëhet pjesë e normalitetit. Aktualisht ai është një fenomen kaotik, i pakontrolluar, i paformalizuar dhe i parregulluar, i cili konsiderohet nga pritësit si një “hall i madh”, por ju siguroj nuk do të vazhdojë të jetë përgjithmonë kështu. Sa të mbarojë kjo periudha e “panikut nga emigrantët”, gjakrat të ftohen dhe gjërat të shihen më thelle, të gjithë do ta kuptojnë që mund të përfitohet shumë nga ky realitet i ri, nëse ky fenomen rregullohet dhe formalizohet.

Që tani, vende të ndryshme kanë filluar ta rregullojne dhe formalizojnë pjesërisht fenomenin. Gjermania kërkon mjekë, infermierë, zanatçinj, Kanadaja kërkon inxhinierë nafte, vendet nordike kërkojnë zanatçinj, elektriçistë, hidraulikë, pllaka shtrues, muratorë, marangozë, Zelanda e Re po ashtu, Australia po ashtu.

Por ky është vetëm fillimi. Shumë shpejt do të kalohet nga zanatçinjtë dhe infermierët, tek ekonomistët, juristët, shkencat sociale etj.. Pak më vonë do të pranohet kushdo që ka një eksperiencë pune mbi 5 vjet, e më vonë dhe mbi 3.. Me vonë do të kërkohen çifte të reja për të ulur moshën mesatare të popullsisë dhe rritur numrin e kontributrorëve në skemat fiskale dhe në ato të sigurimeve shoqërore. Madje vende si Danimarka dhe Suedia qe tani po diskutojnë për strategji sesi të luftojnë lindjet e pakta dhe rritjen e moshës mesatare dhe një opsion është të pranojnë çifte të reja nga vende të huaja, me një background cilësor (me shkollë të lartë, me eksperiencë pune, pa rekorde kriminale) duke iu siguruar punë dhe qëndrim, në këmbim të lindjes së shumë fëmijëve, sepse ato janë shtete sociale që bazën kontributore në skemën sociale e kanë të domosdoshme që ta kenë të lartë.

Sfida e të ardhmes është forca kontributore. Sfidat e shtetit të mirëqënies sociale në themel kanë numrin e madh të kontributorëve që rritet progresivisht, dmth brezi i ri duhet të superojë të vjetrin dhe ai që do të vijë nesër, të superojë këtë që sot është i ri. Por me stilin e jetës dhe lindjet që sa vijnë e pakësohen, vendet e zhvilluara e kanë të vështirë ta mbyllin qarkun vetëm me popullsinë e vet. Iu duhet ndihmë nga jashtë.

Njeriu është kapitali më i cmuar, ka thënë Karl Marx, dhe s’e ka thënë kot. Sepse është dhe kontribues dhe konsumator.

Pra shpejt do të vijë një kohë ku flukset migratore do të kontrollohen dhe do të nxiten, nuk do të bëhet më fjalë për ndalim. Migrimi do të jetë një gjë normale për këdo që mbart një vlerë.

Për t’u kthyer tek shqetësimi që kemi ne sot për shqiptarët që emigrojnë. Mos u merakosni, nesër do bëhet më keq.

Dje na iku krahu i punës, sot po na ikën truri dhe nesër do të na ikë dhe gjaku dhe pastaj në tokën e Skënderbeut do të këndojë qyqja.

Shqipëria pas 20 vjetësh do të jetë katandisur një azil gjigand nga ku do të eksportohen vetëm pordhë dhe do të importohen panolino për prostatën.

