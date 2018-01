Pronarët/ Kur do të aplikohet kompensimi me këste

Agjencia për Trajtimin e Pronave ka filluar tashmë pranimin e kërkesave të pronarëve që pritet të marrin kompensim. Të gjithë qytetarë mund të aplikojnë për kompensim fizik ose monetar pranë ATP-së. Por çfarë përfitojnë qytetarët dhe si bëhet aplikimi?

“Subjektet qe disponojnë një vendim përfundimtar te vlerësuar financiarisht kane te drejte te aplikojnë për kompensim.( për momentin ato qe kane një vendim te vitit 93-94). Subjektet qe kane nevoje te plotësojnë dokumentacionin kane 6 muaj kohe për ta bere atë.

Çdo palë e interesuar ka të drejtë të ankohet kundër vlerësimit financiar të kryer nga ATP-ja për përcaktimin e vlerës së pronës në Gjykatën Administrative të Apelit brenda 30 ditëve nga dita e publikimit, vetëm për vlerën e kompensimit”, – thotë Agjencia e Pronave.

Në çdo rast pasi plotësojnë kërkesën aplikuesit mund të marrin informacion për dosjet. “Dokumentat që duhen për të marrë informacion për dosjen janë: Formulari tip, Fotokopje e kartës së identitetit, Kopje vendimi nga ish KKP/AKKP(nëse ka). Subjekti plotëson kërkesën me shkrim për informim në lidhje me ecurinë e dosjes pranë Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun, në ATP ose e dërgon me postë duke bërë kujdes në të dhënat që vendos dhe paraqitjen e dokumenteve te kërkuar”, – thekson ATP.

Në pamundësi për të realizuar kompensim të plotë financiar për 26 mijë vendime të formës së prerë , qeveria i është rikthyer skemës së pagesës me këste.

Skema e para dy viteve kthehet sërish në vëmendje, por kësaj here për të nisur zbatimin. Në ndryshimet e miratuara në vendimin “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për vlerësimin dhe shpërndarjen e fondit financiar e fizik për kompensimin e pronave”, është përcaktuar se kur nuk aplikohet kompensimi në pronën e njohur apo kompensimi fizik, pronarët do të kompensohen financiarisht. Pagesa do të ndahet e plotë, por e shtrirë në kohë.

“ATP-ja kryen kompensimin financiar të subjektit pasi janë ezauruar të gjitha mundësitë, në rastet, kur subjekti trajtohet me kompensim financiar. Trajtimi kryhet me këste të barabarta brenda 10 viteve, në përputhje me procedurat që miratohen me udhëzim të ministrit të Financave dhe Ekonomisë”,- thuhet në vendimin e ri.

Pavarësisht vullnetit të pronarëve, skema e kompensimit fizik ka marrë përparësi. Për çdo vendim të vlerësuar, do të shikohet mundësia fillimisht e kompensimit në pronën e njohur. Kur kjo nuk është e mundur, atëherë zgjidhja do të shihet tek një pronë e lirë, që është gjeografikisht afër pronës së njohur. Me ndryshimet e bëra së fundmi, pronarët do të kenë mundësi të marrin vetëm 20% të vlerës së faturës dhe jo më shumë se 10 milionë lekë të rinj. Për pjesën e mbetur do të kompensohen nga fondi i tokës që ATP-ja disponon.

“Në të gjitha rastet, kur subjekti nuk përfiton kompensim fizik dhe ka një vendim përfundimtar, të vlerë- suar financiarisht, përfiton kompensim financiar nga fondi financiar i kompensimit deri në 20% të vlerës totale të kompensimit financiar, por jo më shumë se 10 milionë lekë dhe pjesa e mbetur nga vlerësimi i vendimit përfundimtar, kompensohet fizikisht nga fondi i tokës”,-thuhet në vendimin e miratuar në fund të vitit që shkoi.

Aktualisht, Agjencia e Pronave ka në dispozicion një fond prej 23 mijë ha tokë bujqësore, që do të shfrytëzohet po ashtu për shpërblimin e 26 mijë pronarëve të shpronësuar nga regjimi komunist. Kjo sipërfaqe është e lokalizuar në katër qarqe, përkatësisht Elbasan, Berat, Gjirokastër dhe Korçë.

Në dhjetor, ATP-ja përfundoi edhe vlerësimin financiar për dosjet e ‘96. Janë mbi 15 mijë vendime, të cilat kanë kaluar në skaner dhe për pjesën më të madhe prej tyre ka një faturë të përllogaritur me skemën e re. Këto familje kanë të drejtë të aplikojnë për tu trajtuar me një nga skemat e kompensimit.

Dokumentacioni

Aplikimi për pranimin e kërkesave të reja për kompensim nga pronarët ka nisur që prej datës 18 janar dhe nuk është I kufizuar në kohë. Subjekti kërkues në momentin e plotësimit të kërkesës për kompensim, duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

-Kërkesën për kompensimin e pronës, sipas formatit tip, që i vihet në dispozicion nga ATP;

-Dëshminë e trashëgimisë për të gjithë trashëgimtarët e ligjshëm të subjektit përfitues, sipas radhës së trashëgimtarëve, në përputhje me përcaktimet e Kodit Civil;

-Prokurën e posaçme, të nënshkruar nga të gjithë subjektet që përfitojnë kompensim, ku si tagër i nevojshëm të jetë edhe e drejta për të tërhequr vlerën financiare, në emër të tyre. (Në rastet kur nuk është e mundur të dorëzohet prokura e posaçme, secili bashkëpronar apo një pjesë e tyre, paraqesin kërkesë individuale apo të përbashkët, për pjesën takuese në pronën që kompensohet. Në rastin e kërkesave individuale të secilit bashkëpronar apo të një pjese të tyre, për çdo kërkesë të kryer, paguhet tarifë shërbimi në vlerën 2 000 lekë, pavarësisht se i përket të njëjtës pasuri të paluajtshme);

-Vërtetimin origjinal të lëshuar nga një bankë e nivelit të dytë për hapjen e llogarisë bankare në emër dhe për llogari të subjektit përfitues, ku përcaktohet edhe numri i llogarisë bankare (IBAN), ku do të transferohet vlera financiare e përfituar;

-Fotokopjen e dokumentit të identifikimit;

-Mandat pagesën, që vërteton pagimin e tarifës së shërbimit në vlerën 2 000 lekë.

Subjektet përfituese, kërkesa e të cilëve nuk është pranuar për mungesë dokumentacioni gjatë procedurave të mëparshme, kanë të drejtë të riaplikojnë. Këto subjekte nuk paguajnë tarifë shërbimi, nëse provojnë pagimin e saj gjatë aplikimit të mëparshëm.

