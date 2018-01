Pronarët, kur do të aplikohet kompensimi me këste

Në pamundësi për të realizuar kompensim të plotë financiar për 26 mijë vendime të formës së prerë , qeveria i është rikthyer skemës së pagesës me këste.

Skema e para dy viteve kthehet sërish në vëmendje, por kësaj here për të nisur zbatimin. Në ndryshimet e miratuara në vendimin “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për vlerësimin dhe shpërndarjen e fondit financiar e fizik për kompensimin e pronave”, është përcaktuar se kur nuk aplikohet kompensimi në pronën e njohur apo kompensimi fizik, pronarët do të kompensohen financiarisht. Pagesa do të ndahet e plotë, por e shtrirë në kohë.

“ATP-ja kryen kompensimin financiar të subjektit pasi janë ezauruar të gjitha mundësitë, në rastet, kur subjekti trajtohet me kompensim financiar. Trajtimi kryhet me këste të barabarta brenda 10 viteve, në përputhje me procedurat që miratohen me udhëzim të ministrit të Financave dhe Ekonomisë”,- thuhet në vendimin e ri.

Pavarësisht vullnetit të pronarëve, skema e kompensimit fizik ka marrë përparësi. Për çdo vendim të vlerësuar, do të shikohet mundësia fillimisht e kompensimit në pronën e njohur. Kur kjo nuk është e mundur, atëherë zgjidhja do të shihet tek një pronë e lirë, që është gjeografikisht afër pronës së njohur. Me ndryshimet e bëra së fundmi, pronarët do të kenë mundësi të marrin vetëm 20% të vlerës së faturës dhe jo më shumë se 10 milionë lekë të rinj. Për pjesën e mbetur do të kompensohen nga fondi i tokës që ATP-ja disponon.

“Në të gjitha rastet, kur subjekti nuk përfiton kompensim fizik dhe ka një vendim përfundimtar, të vlerë- suar financiarisht, përfiton kompensim financiar nga fondi financiar i kompensimit deri në 20% të vlerës totale të kompensimit financiar, por jo më shumë se 10 milionë lekë dhe pjesa e mbetur nga vlerësimi i vendimit përfundimtar, kompensohet fizikisht nga fondi i tokës”,-thuhet në vendimin e miratuar në fund të vitit që shkoi.

Aktualisht, Agjencia e Pronave ka në dispozicion një fond prej 23 mijë ha tokë bujqësore, që do të shfrytëzohet po ashtu për shpërblimin e 26 mijë pronarëve të shpronësuar nga regjimi komunist. Kjo sipërfaqe është e lokalizuar në katër qarqe, përkatësisht Elbasan, Berat, Gjirokastër dhe Korçë.

Në dhjetor, ATP-ja përfundoi edhe vlerësimin financiar për dosjet e ‘96. Janë mbi 15 mijë vendime, të cilat kanë kaluar në skaner dhe për pjesën më të madhe prej tyre ka një faturë të përllogaritur me skemën e re. Këto familje kanë të drejtë të aplikojnë për tu trajtuar me një nga skemat e kompensimit.

Like this: Like Loading...