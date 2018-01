DAVOS 2018/ Elitat e shampanjës që rreken ‘të shpëtojnë’ botën, përballë Trump

Është sërish periudha e vitit, kur elita mblidhet në forumin e Davos-it për të trajtuar shumë probleme që shqetësojnë planetin. Dhe pastaj, pasditja dhe nata është koha për të bërë ski, për të pirë shampanjë dhe për të vendosur lidhjet sërish.

Që nga mbledhja e parë në vitin 1971, qyteti piktoresk alpin i Davosit, në Zvicër – vend i njohur për rreth gjatësinë e pistave ku mund të bësh ski, – ka qenë një mikpritës i përsosur për elitën financiare dhe politike të botës, të cilët kalojnë tri ditë duke marrë pjesë në diskutimet mbi tema të ndryshme.

Falë ‘ndërtesave natyrore’ të Alpeve Zvicerane dhe 4.500 policëve dhe forcave të sigurisë, ‘Mjeshtrat e Universit’ do të jenë në liri të plotë që të diskutojnë çështjet madhore globale pa u ndërprerë në mënyrë banale nga mospajtimi i zërave të fshatit global që ndodhet shumë më poshtë.

“Qielli mbi Zvicrën është ‘i mbytur’ me avionë dhe helikopterë, ndërsa Davosi po fillon”, raportoi CNN.

“Siguria është e shtrënguar, dhe snajperët mbi tarraca vëzhgojnë të pranishmit, teksa ata bëjnë paradë duke kaluar përmes detektorëve metalikë dhe pastaj shkëmbejnë çizmet e dëborës me këpucët klasike”.

Në botën e izoluar, sekrete të elitës, kjo është ajo që duket se duhet dhe vlen për‘demokracinë në veprim’. Por në realitet, rëndësia e vërtetë e këtyre forumeve vjetore është mundësitë e rrjetëzimit dhe krijimit të kontakteve, që u ofrojnë pjesëmarrësve të bëjnë marrëveshje, në lobet e hoteleve.

Ndërkohë, me shumicën dërrmuese të mediave të zakonshme ‘të futura në xhep’, Davos – zyrtarisht i njohur si Forumi Ekonomik Botëror – rrallë herë përballet me publicitet negativ apo me kritika në përfundim të tij. Në të vërtetë, forumi zakonisht përshkruhet si monoton dhe jokritik, si një lloj ‘mbledhjeje e mendjeve të larta’, e cila synon ‘të grumbullojë dhe të përpiqet t’u japë zgjidhje problemet më të ashpra në botë’, shkruan një artikull i ‘USA Today’.

Arsyetimi i këtyre takimeve të profilit të lartë është se elita e korporatave – për shkak të pozicionit, ndikimit dhe pasurisë së tyre të lartë – janë më të pajisura ‘për të kuruar’ sëmundjet e botës.

Dhe duke gjykuar nga tema vjetore (Davos 2018 është ‘Krijimi i një të ardhmeje të përbashkët në një botë të copëtuar’), njerëzimi gjithmonë paraqitet sikur ndodhet në skaj të katastrofës.

Ka një arsye interesante për këtë. Kjo krijon përshtypjen se e vetmja gjë që kërkohet për të shfuqizuar varfërinë, për të rregulluar mjedisin dhe për t’i dhënë fund luftërave globale, për shembull, është që ‘Njeriu Davos’ të ulet nëpër disa seminare, përpara se të fillojë të bërë ski pasdite.

Sidoqoftë, meqë agimi i ri për njerëzimin është gjithnjë në horizont, elita gjithmonë ka arsyetimin e përsosur për planifikimin e koktejit të vitit të ardhshëm.

Për disa, kjo mund të tingëllojë si një pamje tepër cinike e kësaj ngjarjeje vjetore, por është e vështirë të shihet se çfarë ka ndryshuar për konsumatorin / qytetarin mesatar që nga fillimi i Davosit pothuajse gjysmë shekulli më parë.

Në prag të Davos-it, bota u përball me disa lajme të freskëta: 1 përqindëshi më i pasur në botë mori 82 përqind të copës së byrekut nga viti i kaluar, ndërsa gjysma më e varfër e popullsisë mori pikërisht ‘asgjë’, tha Oxfam të hënën.

Në të njëjtën kohë, pasuria e miliarderëve është rritur gjashtë herë më shpejt se ajo e punëtorëve të zakonshëm që nga viti 2010. Më në fund, një miliarder i ri është bërë çdo dy ditë mes marsit 2016 dhe marsit 2017.

“Bumi i miliarderëve nuk është shenjë e një ekonomie të lulëzuar, por simptomë e një sistemi ekonomik të dështuar”, tha në një deklaratë drejtori ekzekutiv i Oxfam, Winnie Byanyima.

Megjithatë, sipas Byanyima, elita politike dhe e biznesit në botë – të njëjtët individë që do të fërkonin shpatullat në Davos këtë javë – po i bëjnë gjërat më keq për të gjithë të tjerët duke “rritur taksat dhe duke hequr të drejtat e punës”.

Edhe pse Davos organizohet prej dekadash tashmë me synim përmirësimin dhe ekonominë e qytetarëve të botës, është e dhimbshme që ata dështojnë keqazi. Në fakt, situata po bëhet gjithnjë e më e keqe.

Në vitin 1999, ndërsa rezistenca ndaj globalizimit ishte në rritje, atëherë, Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Kofi Anan, shkroi një kërkesë për anëtarët e Davosit të atij viti, duke bërë thirrje për një “Kompakt global të vlerave dhe parimeve të përbashkëta, të cilat do t’i japin një fytyrë njerëzore globale tregut.”

“Globalizimi është një fakt i jetës”, shkroi Anan. “Por unë besoj se e kemi nënvlerësuar brishtësinë e tij. Përhapja e tregjeve tejkalon aftësinë e shoqërive dhe sistemeve të tyre politike për t’iu përshtatur atyre, e lëre më tutje për të udhëhequr kursin që ata marrin”.

“Historia na mëson se një mungesë ekuilibri e tillë midis sferave ekonomike, sociale dhe politike nuk mund të ekzistojë për shumë kohë.”

Edhe një herë, një tjetër forumi i Davosit kaloi, me elitën që tha shumë fjalë boshe dhe nuk bëri asnjë veprim, për të trajtuar problemin e pabarazisë globale. Pastaj, në nëntor të vitit 1999, duke i bërë jehonë paralajmërimit të Kofi Ananit për elitën, Seattle shpërtheu në demonstrata masive anti-globalizëm, në të cilat morën pjesë dhjetëra mijëra protestues. Protestat kishin për qëllim Organizatën Botërore të Tregtisë që ishte mbledhur në Uashington për të nisur një raund të ri negociatash të diskutueshme të tregtisë neoliberale.

Sot, ndjenjat e përziera për globalizim nuk kanë ndryshuar dhe, siç dëshmoi vota britanike për Brexit, në të vërtetë është intensifikuar.

Që nga fillimi i tij në 1971, Davos i është kushtuar parimeve liberale ekonomike të kufijve të hapur. Ky qëndrim antikombëtar, që u dëshmua në Davos është përshkruar nga akademiku Samuel Huntington, i cili argumentoi se elita globale (të cilën Huntington e emërton (Njeriu Davos), “ka pak nevojë për besnikëri kombëtare, i sheh kufijtë kombëtarë si pengesa që fatmirësisht po zhduken , dhe i sheh qeveritë kombëtare si mbetje nga e kaluara, funksioni i vetëm i dobishëm i të cilave është të lehtësojë operacionet globale të elitës”.

Këtë vit, me pjesëmarrjen e presidentit amerikan Donald ‘Ta Bëjmë Amerikën Sërish të Madhërishme’, Trump pritet të hijeshojë forumin Davos me praninë e tij të rëndë (duke supozuar se udhëtimi i tij nuk do të anulohet për shkak të mbylljes së qeverisë amerikane), elita e Davosit do të detyrohet që të mbrojë pozicionin e saj gjithnjë e më të papërshtatshëm – bazuar në statistikat e papërpunuara – se globalizimi është një forcë për mirëqenien e qytetarëve të botës.

Mund të jetë hera e parë që ‘Njeriu Davos’ do të jetë i detyruar të mbrojë pozitën e tij nga një politikan i lartë, i cili është shumë më i motivuar nga interesat e shtetit kombëtar.

Është shumë e keqe që përfaqësuesit e popullit nuk kanë një biletë për këtë ngjarje, e cila premton të jetë një alamet shfaqjeje në fakt

