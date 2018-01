“Bursa” e peshkut, Rama: Tre markata moderne në 4 vite, dyfishim të eksporteve

Ndërtimi i tre markatave moderne të peshkut në Shëngjin, Vlorë e Sarandë është objektivi i qeverisë në katër vite. Gjatë takimit me peshkatarë në Portin e Durrësit, kryeministri Rama tha se në vitin 2021 do dyfishohet vlera e eksporteve në 150 milionë euro nga 85 milionë euro që është sot.

Një tjetër shtysë për sektorin e peshkimit që do të ndikojë në eksporte është edhe subvencionimi me 20 lekë për kilogram për peshkun e kaltër.

“Në tre vite, falë heqjes së akcizës së naftës për anijet e peshkimit, heqjes së TVSH për materialet e bordit, luftës kundër informalitetit në sektor, peshkimi ka njohur një bum të paparë zhvillimi, me rritje eksportesh nga 15 milionë euro në vit në 82 milionë euro vitin e fundit. Së shpejti, me financimin e qeverisë do të nisë investimi për rindërtimin e markatës moderne së peshkut në port, e cila u projektua dhe ndërtua se prapthi në të shkuarën e është jashtë funksionit; do të financohet ndërrimi i motorëve dhe frigoriferëve të anijeve të peshkimit; do të subvencionohet me 20 lekë për kg peshku kaltër (sardele, açuge), duke ndikuar në rritjen e mëtejshme të eksportit”, tha Rama.

