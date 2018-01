Ndryshojnë sërish patentat, ja çfarë duhet të dini!

Për të gjithë ata që duan të rinovojnë patentat, apo që pajisen për herë të parë me të, duhet të dinë ndryshimet që do të ndodhin. Këto ndryshime bëhen për të qenë në koherencë me standardet e Bashkimit Evropian.

Materiali i kartës do të jetë polikarbonat, jo më pak se 4 shtresa, me jetëgjatësi jo më pak se 10 vjet.

Këtë patentë do të mund ta marrin të gjithë ata që aplikojnë për herë të parë dhe ata, të cilëve ju ka skaduar afati.

Sipas ekspertëve këto patenta mendohet se do të jenë të pandryshueshme të paktën për një periudhë 20 vjeçare.

Modeli i ri është miratuar që në janar të 2017 gjatë këtij viti ka hyrë masivisht në qarkullim. Aktualisht janë në përdorim të dyja modelet e patentave, edhe ajo vetëm me elementët shqiptare, edhe modeli i përcaktuar sipas standardeve evropiane.

