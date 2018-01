Rama paralajmëron Hipotekat/  Të gjithë jeni në provë me popullin shqiptar

Kryeministri Edi Rama është shprehur disa herë se Hipotekat se deri më tani nuk e kanë bërë punën siç duhet, ndaj edhe sot nuk i ka kursyer kritikat. Gjatë një takimi ku është prezantuar me drejtorët e rinj të Hipotekave dhe të ALUIZN-it në Ministrinë e Drejtësisë Rama pohoi se të gjithë drejtorët e rinj që kanë dalë nga konkurset do të jenë në provë. Mes të tjerash ai theksoi se këta punonjës duhet të fitojnë çdo ditë betejën që të paguhen me taksat e qytetarëve. Mes të tjerash ai kujtoi edhe rastin se 35 punonjës të Hipotekave po përballen me drejtësinë për shkak të abuzimeve me detyrën.

“Kemi nisur procesin e reformës për titujt e pronësisë, deri në qershor do kemi formësuar agjencinë kombëtare të titujve të pronësisë, që do të thotë bashkim i këtyre dy institucioneve, që do t’i japë fund ping-pongut të tmerrshëm dhe ecejakeve pa fund të qytetarëve, sepse hipotekat preferojnë ti bien shkurt. Sot nuk jemi vetëm, edhe pse aleatin që e kemi zgjedhur dhe që e duam çdo ditë e më të fuqishëm, që është njeriu, nuk e kemi ende në atë pozicion dhe fuqi që me siguri do ta kemi në vijim, pasi ka ende mosbesim. Janë 35 punonjës hipotekash, që janë larguar nga detyra dhe janë në procese penale, si pasojë e platformës bashkëqeverisëse.

Kjo platformë ka lidhjen direkte të qytetarëve me ministrat. Gjonaj është instanca që merr dhe interesohet direkt për çdo ankesë të qytetarëve, por nga ky moment çdo drejtor hipoteke do mbajë përgjegjësi për çdo ankesë të qytetarëve dhe dhënien në kohë të qytetarit dhe kush është përgjegjës për vonesat.

Qytetarëve duhet t’u jepni përgjigje në kohë reale, duhet të zgjidhen sa më shpejt. Qytetarëve u është krijuar një kosto shumë e madhe, dhe për këtë ka përgjegjës direk dhe këta janë individët që kanë dosjet dhe për këta ka vetëm një metodë, çuarja para drejtësisë, atje para prokurorisë të japin shpjegime se përse i kanë mbajtur. Hipoteka ka probleme të trashëguara, tepsia e justifikimeve. Paralelisht me procesin e dixhitalizimit”.

“Përveç detyrimit moral ndaj publikut dhe vetes, për të bërë më të mirën për zgjedhjen e drejtuesve të Hipotekave. Kjo është arsyeja pse jemi ‘vonuar’ dhe se refuzoi të gjitha pretendimet për ndërhyrje në këto konkurse, pasi siç e thashë, askush dhe as ligji nuk na detyronte që të bënim konkurse. Dua ta bëj të qartë edhe për ata që hedhin promuze dhe shfaqin skërmitmjet e cinizmit në publik, se një drejtor këtu dhe aty na paska qenë kontrubutor i PS në fushatën paraardhëse. Këto procese nuk përfaqësojnë socialistët, pro u japin mundësi të gjithëve të përfshihet. Për ne duhet të jesh i gatshëm dhe i aftë. Të gjithë jeni në provë, provën se keni me partinë, por me popullin shqiptar që vjen në dyert e Hipotekave. Secili nga ju duhet ta ketë shumë të qartë që paguhet nga taksat e qytetarëve. Janë 35 punonjës Hipotekash që janë larguar nga detyra dhe po përballen me ligjin”, – tha Rama.

