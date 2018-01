Naftëtarët e Ballshit: 500 burra me trastën me bukë do vimë nga Mallakastra, qeveria të mos luajë me ne

Të ftuar në emisionin “Mirëmengjes Shqipëri” në RTSH, përfaqësus të Sindikatës së Punëtorëve të Uzinës së Ballshit kanë paralajmëruar se protesta e tyre do të jetë më masive se e para.

Taf Koleci, Petref Skënderaj dhe Gjergji Selmani janë shprehur se presin nga qeveria të mbajë premtimet për 12 rrogat që nuk kanë marrë, sepse nuk falin më.

“Mallakastra do ngrihet, do vimë 500 burra me trastën me bukë me vete dhe nuk shkulemi. Qeveria të mos tallet dhe të mos luajë me ndjenjat e naftëtarëve, sepse janë burra nga 60 vjeç dhe i kanë dhënë kombit miliona lekë“, thanë ata.

Sipas sindikalistëve nafta duhet të përpunohet në Shqipëri pasi kjo do të ndikonte edhe në uljen e çmimit të saj në treg.

“Nafta, lënda e parë është në dryn. Mafia a naftës do që nafta të mos përpunohet në Shqipëri. Në Ballsh përpunohet 1 milionë ton naftë në vit. I bëj thirrje kryeministrit dhe Gjiknurit të mos provokojnë me dashje Mallakastrën. Kërkojmë të kthehet lënda e parë. Mallakastra nuk fal më.

Ne nuk tolerojmë në lidhje me 12 pagat që nuk kemi marrë. Qeveria të na i paguaje me asetet e saj pasi na kanë premtuar që do na pagujnë. Rrogat e punëtorëve janë të panegociueshme.

Keqmenaxhim i përpunimit të naftës. Nëse cikli i naftës mbylet brenda Shqipërisë ka ulje të çmimit të naftës në treg. Janë mbi 8 milionë euro paga që punonjësit nuk i kanë marrë“, thanë ata.

