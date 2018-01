Lotaria Amerikane, Donald Trump ka një vendim

Presidenti i SHBA-se, Donald Trump nuk ka me asnje dileme lidhur me ardhmerine e Lotarise Amerikane, si mundesi qe u lejon mijera njerezve nje jete ne Amerike.

Permes nje postimi ne faqen e tij ne Twitter, Presidenti Donald Trump, teksa i është rikthyer sërish qëndrimit të tij kundër lotarive, ka shkruar se nuk do te kete me te tilla.

“Si president, dua që njerëzit të cilët vijnë në vendin tonë të na ndihmojnë të bëhemi të fuqishëm e të mëdhenj dhe të vijnë përmes një sistemi të bazuar mbi meritën. Jo me Lotari, Amerika e para,”, ka shkruar ai ne nje postim ne Twitter.

