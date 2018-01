Rusia e ka humbur politikisht Ballkanin prej kohësh – Maksim Sinemati

Maksim Sinemati

Pavarësisht nga sa thuhet në përgjithësi, Rusia është e vetëdijshme se ajo e ka humbur, tanimë, Ballkanin, madje që nga koha, kur president i saj ishte Boris Jelcini. Duket qartë se përpjekjet e saj për të mbushur vakuumin në politikën e zgjerimit të Bashkimit Evropian (BE) dhe, sidomos, lidhur me zhvillimet në Ukrainë, nuk sollën ndonjë fryt konkret rus në Ballkan. Shtetet ballkanikë, njëri mbas tjetrit, po përfundojnë në NATO ose ndodhen ose po përgatiten për rrrugën drejt saj, ndërkohë që disa të tjerë janë futur, tanimë, në BE ose kanë filluar bisedimet e anëtarësimit në të.

Sikurtë mos ndodhte vizita e presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiç, në Moskë, njeriu mund të konsideronte se në atë shtet (Rusi), tani, po mbizotëron heshtja për Ballkanin, mbas një periudhe agresioni rus propagandistik dhe deklaratave diplomatike që synonin “t’i hapnin sytë” dynjasë për “invazionin” amerikan në rritje në Ballkan, Kështu që, në këtë drejtim, indikative është një deklaratë e fundit e zëdhënëses së Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, për Maqedoninë. Në një nga brifinget e saj të zakonshëm të këtij muaji me gazetarët, asaj iu kërkua që të komentonte gjendjen në Maqedoni, ku janë arresutar përfaqësues të opozitës që kanë marrë pjesë në organizimin e mitingjeve anti-NATO, edhe në incidentin serioz që ndodhi, kur një grup i madh simpatizantësh pro-VMRO-DPMNE-së hyri me forcë në parlamentin maqedonas. Përgjigja e Zaharovës nuk qe e zakonshme, pasi ajo deklaroi: “Sa i përket kësaj çështjeje, unë nuk kam asnjë reagim. Dua që ta sqaroj këtë çështje me ekspertët përkatës. Nëse do të kem ndonjë gjë të veçantë, do t’ju njoftoj”, tha ajo. Por, sidoqoftë, kanë kaluar disa kohë dhe ekspertët përkatës, deri tani, nuk kanë thënë asgjë. Ndoshta, nuk kanë se çfarë të thonë!Me të vërtetë, është e çuditshme, sepse, vetëm disa javë, më parë, ajo ka bërë shumë komente në adresë të qeverisë së re maqedonase, kryeministrit Zoran Zaev, ministres së Mbrojtjes, Radmilla Sheçerinska. Ndoshta, rusët po ndryshojnë politikën kundrejt Ballkanit, duke ndryshuar edhe njerëzit që e bëjnë atë?

Edhe mbas vizitës së presidentit Vuçiç në Rusi, të krijohet përshtypja se diçka ka ndryshuar në politikën ruse ndaj Ballkanit. Në takimin e përbashkët me gazetarët, presidentët e të dy vendeve, Vladimir Putin dhe Aleksandar Vuçiç, më shumë folën për ekonominë dhe kulturën sesa për politikën në marrëdheniet ruso-serbe. Fjalët që dominuan në ligjëratën e Putinit, ishin investimet, shkëmbimet tregtare, nafta, gazi, eksporti, rieksporti, etj. Më pas, u fol për idenë e krijimit të një zone tregtie të lirë të vendeve të aleancës ekonomike euroaziatike, për bshkëpunimin kulturor të ndërsjellë, për bashkëpunimin me Rusinë, për mozaikët e tempullit “Shën Sava” të Beogradit, ardhjen e ansamblit “Aleksandrov” në Serbi, rritjen e itneresimit për mësimin e gjuhës ruse në Serbi… Por, për politikën? Putini tha se u bisedua për zhvillimet aktuale në Ballkan, se Rusia është e interesur për stabilizimin e situatës në rajon, për zhvillimin e marrëdhënieve me përfitimtë ndërsjellë për të gjithë shtetet ballkanike, se problemi i Kosovës mund të zgjidhet në rrugë politike, se Rusia do të pranojë çdo zgjidhje të përbashkët të pranuar reciprokisht nga të dyja palët që do të arrijnë Serbia dhe Kosova. Shkurt, me një fjalë, për ekonominë dhe kulturën, hajde të flasim bashkërisht, kurse politika është puna dhe vendimi juaj?!

E gjithë kjo të krijon përshtyjen se Rusia po kthehet te parimet burimore për zhvillimin e marrëdhënieve me shtetet ballkanike dhe ato kanë qenë, para së gjithash, ekonomia dhe kultura. Gjatë viteve të kaluar, Rusa hoqi dorë nga ato dhe, si rezultat i një politike të tillë shtetet e Ballkanit Perëndimor duan që të bashkohen me BE-në, ndërsa shumica e tyre do që të hyjë në NATO.

Ka mendime analistësh se Rusia synon që ta ruajë mbas vetes reputacionin e një superfuqie botërore, ndërsa po e kupton se ajo po spostohet gradualisht nga hapësirat ballkanike, përfshi edhe nga ato me influencë të madhe dikurshme sovjetike, ndërkohë që ajo nuk është në gjendje që të marrë pjesë, si dikur, në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes shteteve të Ballkanit. E kthyer në gjuhën e zakonshme, sa më sipër do të thotë se Ballkani Perëndimor nuk është më midis prioriteteve të politikës së jashtme të Rusisë.

Like this: Like Loading...