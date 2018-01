Marrëveshje me Italinë për ‘Pyllin Orbital’, Veliaj: Rezultate konkrete

Kryebashkiaku Veliaj theksoi se falë këtij financimi, deri në vitin 2030, Tirana do të ketë 2 milionë pemë të reja. “Jam shumë i lumtur sot që bashkë me ambasadorin italian dhe me drejtorin e Kooperacionit italian kemi firmosur një marrëveshje për Pyllit Orbital të Tiranës. Është një projekt që e kemi pasur ëndërr, një dëshirë shumë të madhe pas përfundimit të Planit Urbanistik të Tiranës, por tani ka ardhur koha që ta bëjmë realitet. Po bëjmë realitet disa nga projektet bazë, por ideja që do t’i mbijetojë mandatit tonë në bashki, por ndoshta edhe jetës sonë, është ajo e Pyllit Orbital. Ndaj jam shumë entuziast që me ndihmën e Kooperacionit italian sapo kemi firmosur financimin për projektin e Pyllit Orbital, e cila do të prodhojë rezultate konkrete të 23 zonave që do të gjelbërohen falë këtij projekti”, tha Veliaj.

Teksa renditi një sërë projektesh të rëndësishme mes Bashkisë së Tiranës dhe disa qyteteve italiane, Veliaj nënvizoi se nënshkrimi i kësaj marrëveshje është një tullë mbi një raport fantastik që Shqipëria ka me Italinë, por sidomos Tirana me qytetet italiane, duke sjellë përfitime për qytetarët.

“Kjo marrëveshje është në vijim të marrëdhënieve fantastike të dy vendeve tona, por sigurisht të qytetit të Tiranës. Me një kompani publike mes Bashkisë së Tiranës dhe Bashkisë së Veronës pastrojmë qytetin, në bashkëpunim me qytetin e Firences do të kemi biçikletat dhe korsitë e biçikletave, me Bashkinë e Milanos dhe arkitektë milanezë kemi bërë planin urbanistik, me puliezët jemi duke punuar në fushën e ujit. Kjo e sotmja është një tullë mbi një raport fantastik dhe ideal që Shqipëria ka me Italinë, por sidomos Tirana me qytetet italiane, nga e cila ka buruar dhe gjithë ky bashkëpunim, që po përkthehet në mënyrë ditore, në të mira publike, në përfitim të qytetarëve”, deklaroi Veliaj.

Projekti për Pyllin Orbital parashikon shtimin e gjelbërimit jo vetëm në periferi të qytetit, por njëkohësisht edhe brenda zonave urbane. “Mezi pres që pasi kjo firmë të hyjë në fuqi, të fillojmë kontraktimin e atyre që do të na prodhojnë projektin dhe besoj që deri në vitin 2030 do të kemi në qytetin e Tiranës më shumë pemë se ç’kemi trashëguar kur e morëm detyrën në këtë qytet. Jo vetëm në periferi ku tashmë kemi filluar, por edhe në zonat urbane të Tiranës, do të jetë produkt i këtij financimi të Kooperacionit italian për të cilin unë jam shumë mirënjohës”, u shpreh Veliaj.