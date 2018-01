Lirimi i Çakos, Vasili: Edhe i “suksesshëm” edhe e shkarkuan!

“Edhe i “suksesshëm” edhe e shkarkuan Haki Çakon”, shkruan Petrit Vasili në profilin e tij në “Facebook”.

“Të “suksesshmit” zakonisht dekorohen, ndërsa keta i heqin. Gjithë ajo drogë pa fund në kohën e Çakos ishte një arritje e “paparë” dhe me paratë e së cilës kryeministri bleu zgjedhjet. Çfarë Kryeministri mosmirënjohës, si e shiti ish-drejtorin me të cilin priu dhe u bë njësh me bandat dhe trafikantët në 25 qershor dhe me të cilin na vuri në faqet e para të gjithë medias botërore”, shkruan Vasili.