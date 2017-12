Vota në OKB, Presidenca: Na njoftuan me SMS pas votimit

Vota e Shqipërisë në Kombet e Bashkuara për Jeruzalemin vijon të prodhojë debate në vend. Mesditen e së martës ka reaguar përsëri institucioni i Presidentit të Republikës, që përsërit se Presidenti nuk ka patur asnjë informim dhe konsultim paraparak nga Ministria e Jashtme dhe zyrtarë të saj për këtë votim.

Sipas institucionit të presidentit “vetëm disa minuta para votimit, Drejtori i Kabinetit të Presidentit, Arben Cici i ka telefonuar me nismën e tij për shkak të sensibilitetit të çështjes, Drejtorit të Përgjithshëm Politik në Ministri, zotit Ferit Hoxha për t’u njohur me mënyrën e votimit të Shqipërisë në OKB”.

Sipas Presidencës, drejtori Hoxha i është përgjigjur këshilltarit Cici se nuk kishte ende një vendim, por konsultimet po vazhdonin, por jo me kabinetin e Presidentit, thuhet në sqarimin e Presidencës.

Më tej, nënvizohet se kreu i shtetit është njohur me votën e Shqipërisë vetëm nëpërmjet mediave. Dy orë e gjysmë pas votimit, sipas Presidencës, Drejtori i Kabinetit në Presidencë, ka marrë një njoftim me mesazh nga Drejtori i Përgjithshëm Politik lidhur me votën pro të Shqipërisë.

Institucioni i Presidencës ripërsërit se nuk ka pasur asnjë komunikim të mëparshëm me Ministrinë.