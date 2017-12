Tatimet sqarojnë bizneset – Ndryshimet në ligjin “Për tatimin mbi të ardhurat”

Tashmë Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve gjithnjë e më tepër po ndryshon qasjen ndaj sipërmarrjes, ku në radhë të parë është informimi i biznesit. Në kuadër të paketës së re fiskale, tatimet sqarojnë ndryshimet që i janë bërë ligjit “Për tatimin mbi të ardhurat”, kryesisht fokusuar te përjashtimet.

Kështu sipas këtyre ndryshimeve janë përjashtuar strukturat akomoduese “Hotel/Resort me katër dhe pesë yje, status special” dhe që janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar ndërkombëtarisht “brand name”. Përjashtimi nga Tatim Fitimi për këtë kategori, do të aplikohet për një periudhë 10 vjeçare dhe efektet e përjashtimit fillojnë nga momenti i fillimit të veprimtarisë ekonomike të strukturës akomoduese, por jo më vonë se 3 vjet nga marrja e statusit, me kushtin që ata ta kenë përfituar statusin special deri në Dhjetor të vitit 2024.

Në njoftimin e tatimeve bëhet e qartë se, me qëllim zhvillimin dhe stimulimin e personave juridikë që ushtrojnë aktivitete në fushën e prodhimit/zhvillimit të software-ve, tatimi mbi fitimin bëhet 5 %, ndryshim ligjor ky i pasqyruar në pikën 2 të nenit 28 “Shkalla tatimore” të këtij ligji. Gjithashtu, në këtë ligj në nenin 38 të tij, është shtuar pika 7, ku përcaktohet se “të ardhurat e organizatorëve të lojërave të fatit tatohen me tarifën tatimore mbi të ardhurat bruto, sipas kuptimit dhe përcaktimit në ligjet respektive të fushës”.

Tashmë ndryshimet në këtë ligj janë botuar në fletoren zyrtare dhe hyjnë në fuqi me datë 1 janar 2018.