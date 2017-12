 OST, 4 variante që mund të shkojë deri në 1.52 lekë për kwh

4 janë variantet e paraqitura nga operatorit të transmetimit pranë Entit rregullator të energjisë për ndryshimin e tarifës për të siguruar aktivitetin normal gjatë 2018-ës . Sipas këtyre propozimeve të bëra publike gjatë seancës së parë dëgjimore çmimi i energjisë parashikohet të ndryshojë deri në 1.52 lekë për kwh, nga 0.65 kwh që është aktualisht. Sipas drejtorit ekonomik pranë OST, Ervin Alliu ndryshimi i tarifës lidhet me kostot potenciale të operatorit për shërbimet ndihmëse, koston e borxhit dhe humbjen.

“Për shkak të parashikimit të ligjit për energjinë elektrike, nga 1 janari i 2018 OST do të duhet t’i blejë humbjet në treg dhe jo më me çmim tregues që merr nga KESH sh.a. Ky është një zë që sjell një diferencë prej rreth 900 – 915 milionë lekë, krahasuar me atë çfarë ne blejmë aktualisht dhe vetëm kjo përkthehet në një rritje të tarifës prej 0.16 lekësh. Vetëm blerja e humbjeve në tregun e lirë.”

Sipas Alliut nëse humbjet në sistem do të blihen nga tregu i parregulluar nga ana e OST do të rriste koston deri në 900 milion lekë vitin e ardhshëm. Ndërkohë, pritet në ditët në vijim se çfarë do të vendosë Enti Rregullator lidhur me propozimet e OST për ndryshimin e tarifës.