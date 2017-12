Basha: Vendit i duhet qeveri antimafia

Bashkëpunimin me LSI-në, Lulzim Basha nuk e konsideron si koalicion, as si aleancë.

“Nuk ka aleancë, as koalicon me LSI-në, por ka një front të përbashkët opozitar”, tha ai në Top Story.

Kryetari i PD-së deklaroi se “asëgjësimi i zgjedhjeve dhe goditja e reformës në drejtësi përmes zgjedhjes antikushtetuese të kryeprokurorit të ri, nuk zgjidhen me ankimim në Gjykatën Kushtetuese”.

“Alibia se kjo mund të zgjidhet nga Gjykata Kushtetuese është një narkozë e vlefshme për narkoqeverinë”, deklaroi Basha.

Basha thotë se as propozimi i bërë fillimisht nga Sali Berisha për të djegur mandatet nuk është zgjidhje, ndërsa rishpreh pozicionin e PD-së pro ngritjes së Strukturës së Posaçme Antikorrupsion dhe Byrosë Kombëtare të Hetimit.

Kreu i PD-së pati një mesazh edhe për ambasadorët.

“Mosdenoncimi i drogës ishte gabim dhe mosshkuarja deri në fund e dekriminalizimit ishte gabim. Po ashtu edhe se mbështetja e shkeljes së Kushtetutës dhe në veçanti e reformës në drejtësi si investim i përbashkët me partnerët do të ishte gabim trashanik”, u shpreh ai.

Momenti me kulminant i 2017-ës ishte finalizmi i 90 ditëve protestë në çadër me shtrëngimin e duarve me Edi R