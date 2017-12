Marrëveshja për varret greke. Kërkimet nisin në janar në Fushën e Dragotit

Ka përfunduar në Athinë takimi i komisioneve dypalëshe për varrezat e të rënëve grekë në Luftën e Dytë Botërore.

Ka përfunduar në Athinë takimi i katërt i komisioneve dypalëshe për varrezat e të rënëve grekë në Luftën e Dytë Botërore.

Burime brenda takimit i thanë Top Channel se bisedimet u zhvilluan me një klimë tepër pozitive, si rrjedhojë e vendimit të qeverisë “Rama” për varrezat e të rënëve grekë. Palët ranë dakord për rikonfigurimin e dy varrezave për të cilët janë marrë vesh më herët në vitin 2009, të Bularatit dhe Këlcyrës, të cilat do të kenë statusin e varrezës historike.

Ceremonitë përkujtimore do të zhvillohen në datën 28 tetor, me protokoll shtetëror. Nuk do të ketë një vend tjetër prehjeje përveç dy këtyre varrezave.

Tashmë janë evidentuar 129 pika në të cilën janë varrosur ushtarët grekë, ku më e madhja është Fusha e Dragotit, ku llogaritet se ndodhen më shumë se 1400 trupa të varrosur dhe ku do të nisin kërkimet. Gërmimet do të nisin në datën 22 janar 2018. Kampionë të ADN-së së eshtrave të gjetura do të krahasohen me të familjarëve për të përcaktuar identitetin, procedurë që do të aplikohet edhe për ushtarakët me numër identifikues.

Greqia llogarit se numri i ushtarëve të rënë në tokën shqiptare është nga 8000-9000. Por, nuk pritet që të zbulohen më shumë se 3000 mbetje mortore, për faktin se gjatë këtyre viteve janë zhdukur ose dëmtuar varret.

Sipas marrëveshjes paraprake, në varreza do të vendoset mbi çdo varr një kryq ose një simbol kombëtar me përmasa të përcaktuara. Në rastet që nuk do të ketë identifikim të eshtrave, ato do të vendosen në formatin mural pa emërtim.

10 punonjës të Bashkisë Tepelenë do të punojnë në gërmim, ndërsa kostoja e punës për zhvarrosjen apo dezinfektimin e çdo trupi do të jetë 75 euro e që natyrisht do të paguhet nga qeveria greke.