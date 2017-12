Faturat milionëshe, zyrtartarët dreka e darka me paratë  e qytetarëve- Klodian Tomorri

Prokurime perverse.

Duhet një vendim qeverie ose urdhër i Ministrisë së Financave të ndalojë drekat dhe darkat për festat që institucionet publike prokurojnë me paratë e qytetarëve.

Nëse shikon buletin e prokurimeve 50 për qind e procedurave të këtij muaji janë blerje, drekë dhe darkë për festat e fundvitit.

Janë fatura 3 milionëshe, 5 milionëshe që të festojnë punonjësit e institucioneve me lekët e qytetareve. Do hanë dhe do pijnë me lekët e taksave.

Ku është parashikuar kjo? Në cilin ligj? E kanë në kontratën e punës? Ku?

Nëse duan të festojnë si staf nuk i pengon askush. Por ta bëjnë me lekët e tyre. Të vënë lekë të gjithë dhe të festojnë jo një natë, por 7 netë rresht po të duan. Por jo me lekët e të tjerëve. Ato para, aq sa janë të shkojnë për spitalet, shkollat ose uljen e borxhit.