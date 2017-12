“Bixhozi i ri”/Çmimi i Bitcoin bën që shqiptarët të rendin për të investuar – Shihet si mundësi e shpejtë fitimi

Teksa kriptovaluta Bitcoin arrin nivele të reja rekord ditë pas dite, po ashtu tërheq gjithmonë e më tepër të interesuar të bëjnë tregti në këtë valutë.

Aktualisht 1 Bitcoin këmbehet për rreth 17 mijë dollarë, ndërsa deri ditën e djeshme vlera ishte trefishuar në gati 20 mijë dollarë. Kjo do të thotë se nëse më 1 Nëntor do të kishit blerë rreth 5 mijë dollarë në këtë valutë, më 19 Dhjetor vlera e saj do të ishte 14,843 dollarë. Ama nëse do të kishit blerë 5 mijë dollarë në bitcoin dje, sot do të kishin vlerën e 4850 dollarëve.

Pavarësisht paralajmërimit të Bankës së Shqipërisë dhe një sërë institucionesh të tjerandërkombëtare, por edhe luhatjeve të mëdha, ky raport i lartë fitimi ka bërë që shqiptarët t’u drejtohen në një numër të lartë kriptovalutave.