Ja dokumentet që duhen për t’u pajisur me certifikatën e Rezidentit Tatimor dhe shmangien e Taksimit të Dyfishtë

Tatimpaguesit dhe individët për t’u pajisur me certifikatë rezidenti tatimor, vërtetim për pagesën e Tatimit të Mbajtur në Burim për të ardhurat që jo-rezidentët kanë përfituar me burim në Republikën e Shqipërisë si dhe për të aplikuar për shmangien e taksimit të dyfishtë kërkesën e tyre me shkrim duhet ta depozitojnë në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Drejtoria e Marrëdhënieve dhe Koordinimit Ndërinstitucional.

I) Certifikatë Rezidenti Tatimor

Dokumentacioni që kërkohet për t’u pajisur me certifikatë rezidenti tatimor është për:

1) Tatimpaguesin:

Kërkesa me shkrim, ku specifikohet viti , shteti dhe arsyeja për të cilën kërkohet certifikata.

2) Individin:

Kërkesa me shkrim, ku specifikohet viti , shteti dhe arsyeja për të cilën kërkohet certifikata;

Vërtetim i banesës së përhershme (kopje e aktit të pronësisë së banesës, kopje e kontratës së qerasë ose vërtetim banese nga njësia administrative ku banon);

Qendra e interesave jetike (interesat personale dhe ekonomike). Personi vetdeklaron në lidhje me interesat e tij jetike dhe i bashkëlidh kërkesës një kopje të dokumentacionit që provon deklarimin e tij. Nëse personi është shtetas i huaj, por rezident për qëllime tatimore në Shqipëri, ai deklaron se interesat e tij familjare janë të lidhura me Shqipërinë, pasi familja e tij jeton në Shqipëri dhe ai punon në Shqipëri (ka biznes apo është i punësuar).

Kohë-qendrimi në Republikën e Shqipërisë (shkresë nga D.P.P.SH, me të dhënat e hyrje-daljeve kufitare nga sistemi TIMS).

II) Vërtetim për shmangien e Taksimit të Dyfishtë

Për të aplikuar për shmangien e taksimit të dyfishtë kërkohet të paraqitet dokumentacioni si më poshtë:

Kërkesë me shkrim;

Formulari i aplikimit të marrëveshjes (origjinal, i nënshkruar nga përfituesi i të ardhurave dhe autoriteti tatimor ku ai është rezident);

Fotokopje e faturave;

Kopje e njehsuar me origjinalin në shqip e kontratës ndërmjet dy palëve.

Nuk është e detyrueshme depozitimi i kontratës, nëse ajo është depozituar më parë në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve. Në këtë rast tatimpaguesi informon për referencat e shkresës së depozituar në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.

Nëse nuk ka kontratë ndërmjet palëve, tatimpaguesi duhet të informojë në kërkesën e tij rreth fakteve të mëposhtme:

Lloji i shërbimit të ofruar;

Kohëzgjatja e këtij shërbimi;

Mënyra e ofrimit të shërbimit (online, on site);

Nëse për ofrimin e shërbimit ka prezencë fizike në territorin e Republikës së Shqipërisë, të përcaktohet saktësisht kjo e fundit;

Të ndahen pagesat për të drejtat e përdorimit, markat tregtare, licencat etj., në furnizimet e përziera (shërbim dhe pagesa për honorare).

III) Vërtetim për pagesën e Tatimit të Thjeshtuar në Burim për të ardhurat që jo-rezidentët kanë përfituar me burim në Republikën e Shqipërisë

Dokumentacioni i kërkuar për t’u pajisur me vërtetim për pagesën e Tatimit të Thjeshtuar në Burim është:

Kërkesë me shkrim, ku të specifikohet:Ø