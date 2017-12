Tabela me datat/Shpërblimi i fundvitit, si do ta tërheqin pensionistët pranë postës sipas grafikut

Shpërblimet e pensionistëve për festa e fundvitit do të shpërndahen nga Posta Shqiptare. Kjo e fundit në bashkëpunim me Institutin e Sigurimeve Shoqërore kanë nënshkruar një marrëveshje për shpërndarjen e shpërblimeve.

Sipas grafikut, të gjithë përfituesit e këtij shpërblimi, duke filluar nga 15 dhjetor deri më datë 30 dhjetor 2017 do të marrin shpërblimin pranë zyrave postare. Sa u përket pensionistëve që e marrin pensionin pranë bankave të nivelit të dytë, shpërblimi i fundvitit do t’u kalohet në llogarinë bankare të çelur për kreditimin e pensionit mujor.

Kalimi i shpërblimit në llogarinë bankare do të bëhet në datën 20.12.2017. Nga ky vendim do të përfitojnë mbi 648 mijë persona që marrin pension apo që trajtohen me pagesa të veçanta sipas parashikimeve të ligjit. Të gjithë personat që nuk do të mund ta tërheqin këtë shpërblim deri më 30 dhjetor do të mund ta marrin atë bashkë me tërheqjen e pensionit në muajin janar e në vazhdim gjatë vitit 2018.

GRAFIKU I PAGESAVE