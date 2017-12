Shpërblimet e fundvitit/ Ja sa do marrin pensionistët e familjet

3 mijë lekë pensionistëve dhe 2 mijë lekë për ata që trajtohen me ndihmë ekonomike

Ministrja e Mbrojtjes në një deklaratë nga Kryeministria foli për shpërblimet e ushtarakëve dhe efektiveve të policisë së shtetit ku deklaroi se 2917 efektivë të FA dhe 330 efektivë të Policisë se Shtetit, të repartit special RENEA dhe repartit FNSH do të trajtohen me shpërblim financiar për kontributin e dhënë në përballimin e situatës së krijuar nga reshjet dhe vërshimet e fundit. Fondi për shpërblimin e ushtarakëve dhe efektivëve të Policisë së Shtetit, sipas ministres arrin në 63 milionë lekë.

Ndërkohë nga ana e saj ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu deklaroi se kategoritë në nevojë, pra 79 mijë e 370 përfitues që trajtohen me ndihmë ekonomike do të marrin 20 mijë lekë të vjetra, ndërkohë do të marrin shpërblimi në vlerën e 30 mijë lekëve të vjetra të gjithë pensionistët.

Më gjatë ministrja e Mbrojtjes, e para në këtë deklaratë tha: “2917 efektivë të FA dhe 330 efektivë të Policisë se Shtetit, të repartit special RENEA dhe repartit FNSH do të trajtohen me shpërblim financiar për kontributin e dhënë në përballimin e situatës së krijuar nga reshjet dhe vërshimet e fundit.

Shpërblimi financiar për ushtaraket nuk është i mjaftueshëm, aq sa duhet të marrin ushtarakët sot. Në fakt shpërblimi sot është fillimi i paketës së rritjes financiare për ta, por ne do të vijojmë me rishikimin e pagave në vitin 2019, vetëm për ushtarakët.

Do të jemi në gjendje të shlyejmë një borxh të madh të akumuluar për FA për kontributin e jashtëzakonshëm gjatë pjesëmarrjes në misionet jashtë vendit, por edhe për kontributin ndaj komunitetit për përmbytjet”, tha Xhaçka.

Nga ana e saj ministrja e Mbrojtjes Sociale dhe Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu theksoi se do të përfitojnë: 20.000 lekë të vjetra, 79370 përfitues që trajtohen me ndihmë ekonomike, 67311 Personat me Aftësi të Kufizuar.

30 mijë lekë të vjetra për pensionistët. Kategoritë që përfitojnë nga ky vendim janë 498 242 persona që marrin pension pleqërie, invaliditeti dhe familjar, 132 530 persona që marrin pension sipas ligjit të kooperativave bujqësore, 981 persona që marrin trajtim të veçantë dhe që punonin në miniera dhe në disa ndërmarrje, 11876 që marrin pension të parakohshëm për vjetërsi shërbimi, 3301 persona që marrin pension si persona që kanë punuar në miniera dhe në tokë, 2250 persona që nuk përfitojnë pension por trajtohen me shpërblim financiar. Fondi total arrin në vlerë 2 miliard e 253 milionë lekëve”.