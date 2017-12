Kulla me 26 kate “Eyes of Tirana”  merr “bekimin” e KKT, miratohet leja zhvillimore, 17 vendimet e tjera

Të martën(12 dhjetor) Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi sipas axhendës 17 vendime të reja por në sy bie një nga projektet që ka marrë vëmendje të gjerë i njohur si “Eyes of Tirana”. Këshilli ka dhënë miratimin e tij për lejen zhvillimore për subjektin Concord Investments sh.p.k që do të jetë edhe subjekti që do të zbatojë projektin. Me këtë hap të kaluar tashmë ndërtimi duket se do të nisë në vitin 2018 ashtu sikurse jepet edhe në faqen e EDIL Al grup ku bën pjesë edhe Concord Investments sh.p.k.

Projekti Eyes of Tirana

“Eyes of Tirana ndodhet në qender të kryeqytetit dhe është një nga projektet më ambicioze të Masterplanit për Tiranën. Projektimi është vepër e një prej studiove më të mëdha daneze dhe është konceptuar sipas stilit të arkitektit Henning Larsen, me qëllim që të theksojë stilin arkitektural të qytetit. Maja e kullës, që hapet si lule, sfidon gravitetin. Atriumet kanë pamjen e një syri nga ka marrë dhe këtë emër. Fillimi I punimeve parahsikohet në vitin 2018. Ka një sipërfaqe totale prej 55.444 m2 nga të cilat 2.421 m2 (në 4 nivele) zonë hotelerie. Zonë restorantesh 600 m2, hapësirë zyrash për qera:13.354 m2 (4 kate), zonë për apartamente: 6.836 m2 (4 kate)” thuhet në faqen zyrtare të Edil AL. Në total projekti parashikon 26 kate për Eyes of Tirana.

Projekte të tjera TAP dhe merakta e Beratit

KKT ka miratuar edhe një leje zhvillimi për objekt që do të zbatohet nga Shushica sh.p.k të njohur si New Building ndërsa është dhënë edhe një leje ndërtimi për objektin polifunksional Berat Trande që parashikon ndërhyrjen në Meraktën e qytetit nga subjekti Berat-Trade sh.p.k. Po kështu janë miratuar edhe leje zhvillimore komplekse për projektin e gazsjellësit TAP si dhe ndryshime në Planin Kombëtar Sektorial për këtë projekt.

Më poshtë lista e plotë e vendimeve të marra ditën e martë (12 dhjetor 2017) nga KKT: