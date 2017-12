Amnistia, DPT kujton tatimpaguesit: Plotësoni kushtet, aplikimi deri më 31 dhjetor

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kujton të gjithë tatimpaguesit se mund të përfitojnë nga zbatimi i ligjit Nr.33/2017, për faljen e detyrimeve të prapambetura duke aplikuar dhe plotësuar kushtet ligjore deri më 31 dhjetor 2017.

Sipas Tatimeve, deri më tani nga procesi i fshirjes së detyrimeve me kusht për periudhën 2011-2014 kanë përfituar më shumë se 28,535 tatimpagues.

Gjithashtu, DPT njofton se me përfundimin e afatit të zbatimit të Ligjit të Faljes, nga administrata tatimore do të merren menjëherë të gjitha masat e parashikuara në legjislacion për mbledhjen me forcë të detyrimeve tatimore të papaguara, duke filluar nga bllokimi bankar, vendosja e barrave siguruese/ hipotekore dhe në rast të mospërmbushjes së detyrimit, sekuestrim dhe konfiskimin i pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme.

Ligji nr.33/2017 “Për pagesën dhe fshirjen/shuarjen e detyrimeve tatimore, detyrimeve të pagueshme në doganë, si dhe procedurën e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas fshirjes /shuarjes së detyrimeve tatimore”, parashikon ndër të tjera se; tatimpaguesit përfshihen në fushën e zbatimit të tij, me kushtin që gjobat dhe kamatëvonesat, fshihen pas pagesës së detyrimeve tatimore dhe detyrimeve të kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore. E drejta e pagesës së këtyre detyrimeve (principali), është brenda datës 31.12.2017.