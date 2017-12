Zbardhen detajet/ Trafikimi i 2.5 tonëve drogë, ja kush ishte roli i nënkomisarit të Fierit!

Organizatori kryesor i trafikut të 2.5 tonëve kanabis nga Porti i Durrësit në Ankona, sipas Prokurorisë, ka qenë nënoficeri i Policisë së Fierit, Festim Lelaj. Bashkë me të, trafiku është drejtuar edhe nga Euron Hoti, i njohur edhe me emrin Artan Abasi, i cili kishte një pasaportë angleze false, si shtetas kosovar. Nga hetimet ka rezultuar se Hoti ishte personi që kishte siguruar dy kamionët me lëndë drusore, ku do të ngarkohej droga e njëkohësisht ishte edhe pritë- si i ngarkesës, destinacioni përfundimtar i së cilës ishte Gjermania.

Dhimo Koraj, i arrestuar në Itali dhe Demo Progonati, i arrestuar disa ditë pas tij në Shqipëri, ishin shoferët e dy kamionëve, që u shkëmbyen me njëri-tjetrin në Portin e Durrësit, duke shmangur skanimin e kamionit me drogë. Dy punonjësit e Policisë Kufitare në Portin e Durrësit, Agron Kapllani e Gëzim Dervishi, si dhe doganieri Altin Katundi e agjenti doganor Mikail Hila kishin për “detyrë” që të shmangnin qëllimisht kontrollin shkruan Panorama

Në këtë mënyrë, sipas Prokurorisë, edhe ata, me mosveprimet e qëllimshme të tyre, janë pjesë e grupit të organizuar që trafikoi drogën. Sasia e drogës sigurohej nga Arbi Mustafa dhe Malton Lleshi dhe dyshohet se ishte kultivuar në fshatrat e Vlorës. Por dyshohet se kanë trafikuar edhe një ngarkesë tjetër droge nga Porti i Vlorës, në vitin 2014, në kohën kur nënkomisari Festim Lelaj ishte me detyrë atje.