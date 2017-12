Shpërblimet, gati fondi për 650 mijë pensionistë, si do shpërndahet

Ministria e Financave ka filluar procedurat për dhënien e shpërblimit për vitin e ri, për të mos vonuar marrjen e lekëve nga ana e të moshuarve. Mësohet se shpërblimi i pensionistëve do të jepet para datës 30 dhjetor. Ministria e Financave ka miratuar fondin prej 1.8 miliardë lek për shpërblimin e pensionistëve dhe pritet që t’ja kalojë Institutit të Sigurimeve Shoqërore këtë fond. ISSH do të nxjerrë listën e përfituesve, prej më shumë se 650 mijë pensionistësh. Shpërblimin në radhët e pensionisteve do të përfitojnë të gjithë. Duke filluar nga ata të moshuar që marrin pension në fshat e qytet dhe duke vijuar me ish-ushtarakët, pensionet e posaçme, pensionet familjare etj. Pra çdo person që ka një pension nga shtetit, do të marrë shpërblim prej 3 mijë lek të reja.

Më pas do të jetë Posta Shqiptare, e cila do të bëjë shpërndarjen e lekëve tek pensionistët. Pritet që të miratohet një kalendar për shpërndarjen e lekëve, në mënyrë që të mos ketë radhë.

Ministria e Financave sqaron se shpërblimi do të jetë 3 mijë lekë për çdo pensionistë. Edhe në rastin kur janë dy pensionistë në një familje, do të përfitojnë të dy shpërblimin. Në vitet e kaluara qeveria është treguar e rezervuar me pensionistët që vinin nga e njëjta familje, duke bërë pjesë të skemës përfituese, vetëm kryefamiljarët. Ministria e Financave bën me dije se pjesë e skemës së shpërblimeve do të jenë edhe familjet me ndihmë ekonomike.

Skema e re e Qeverisë, dyfishohet pagesa për asistencën sociale

Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, znj. Ogerta Manastirliu ka deklaruar në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, se me buxhetin e vitit 2018 do rritet dy herë pagesën e ndihmës ekonomike (asistencas sociale), duke e shtrirë skemën në të gjithë vendin nga 1 janari 2018.

“Skema e re e ndihmës ekonomike do të eleminojë kriteret përjashtuese, do të lehtësojë dokumentacionin për qytetarët në nevojë, do të eliminojë ndihmën e pjesshme për 40.000 familje të skemës së ndihmës ekonomike, duke rritur dyfish masën e pagesës së ndihmës ekonomike”, u shpreh Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

I ndarë në dy fushat e aktivitetit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për Shëndetësinë do të financohen 49 miliard e 294 milion lekë ose 2.98% të PBB, ndërsa për Mbrojtjen Sociale do të financohen 23 miliard 785 milion e 750 mije lekë.

Sa i takon investimeve në Shëndetësi, znj. Manastirliu deklaroi se do të ketë dyfishim të investimeve, duke financuar rreth 3 miliard lekë për përmirësimin e infrastrukturës në qendrat shëndetësore dhe spitalet në të gjithë vendin.

E pyetur lidhur me partneritetin publik-privat të Kontrollit Mjekësor Bazë, Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u shpreh se çdo qeveri do të duhej ta garantonte këtë shërbim për popullatën e saj. “Në fakt Kontrolli Mjekësor Bazë është një program shumë i rëndësishëm për parandalimin e sëmundjeve kronike jo të transmetueshme, si ato kardiovaskulare, diabeti apo hipertensioni, të cilët janë shkaktarët më të mëdhej të vdekshmërisë në Shqipëri. Ne sot e ofrojmë këtë mundësi për 1.2 milion rezidentë”, tha Manastirliu.

Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtes Sociale, duke ju përgjigjur interesimit të deputetëve për partneritetin publik privat të laboratorëve u shpreh se: “Shërbimi i laboratorëve do të shtrihet gjatë vitit 2018 në 18 spitale të vendit nga të cilat 5 spitale universitare, 11 spitale rajonale dhe 2 spitale bashkiake atë të Sarandës dhe të Lushnjës. Do të kryehen 160 lloje analizash për të gjithë pacientët e shtruar dhe pacientët e referuar ambulatorë, duke ju kursyer shqiptarëve pagesat nga xhepi dhe duke rritur standartin dhe cilësinë e shërbimit laboratorik në spitalet tona publike”, u shpreh Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.