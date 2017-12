Të huajt, cilido qofshin nuk mund të sillen si pushtues – Petrit Vasili

Petrit Vasili



Thirrjet për konsensus të natës së fundit janë shumë të vonuara dhe shërbejnë vetëm si alibi e kapjes së drejtësisë.

Zbatimi i reformës në drejtësi ka hyrë në rrugën shumë të rrezikshme të antikushtetutshmerisë dhe antiligjit, që demonton shtetin e së drejtës dhe instalon një pushtet të kriminalizuar të antiligjit.

Reforma në drejtësi është e qartë,e zeza mbi të bardhë në kushtetutën e miratuar me 140 vota në Kuvendin e Shqipërisë dhe duhet zbatuar pa lëvizur asnjë presje.

Cdo devijim nga Kushtetuta rrënon reformën në drejtësi e kthen atë në një antireformë dhe provon qartë kapjen nga kryeministri dhe qeveria.

Të huajt cilido qofshin nuk mund të sillen si pushtues dhe të bekojnë kapjen e drejtësisë nga kanabisi i kryeministrit.

Ka vetëm një kushtetutë, dhe as kuvendi dhe asnjë mision i huaj nuk kanë as me të voglën mundësi ta tjetërsojnë dhe interpretojnë pasi Kushtetuta nuk jua jep këte të drejtë.

Shqipëria është Republikë Kushtetuese dhe jo republikë e kanabisit.

Po, kryeministri, qeveria dhe kushdo tjetër…..që kërkon të shkelet Kushtetuta është si ata.