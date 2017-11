Dita e henë (27 nëntor) do të jetë pushim për administratën publike dhe institucionet. Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin që parashikon se dita e punës së datës 27 nëntor 2017 do të zëvendësohet në një nga ditët e pushimit brenda këtij viti. Ky vendim vjen për faktin se datat 28-29 nëntor janë pushim si rrjedhojë e festës së Pavarësisë dhe Çlirimit. Në këtë mënyrë, bashkë me fundjavën punonjësit e administratës do të kenë 5 ditë pushime (bashkë me ditët e fundjavës)