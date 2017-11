Një mision i FMN-së “zbarkon” te Tatimet! Për dy javë, asistencë për strukturën e borxhin tatimor  

Një mision i Fondit Monetar Ndërkombëtar do të qendrojë dy javë në Shqipëri ku do të asistojë administratën tatimore. Referuar njoftimit zyrtar, misioni i FMN-së i kryesuar nga Allan Jensen si dhe përfaqësues të tjerë të lartë, do të ofrojnë asistencë teknike me synim lehtësimin e përpjekjeve për të forcuar më tej administratën tatimore.

Gjatë qëndrimit të Misionit të FMN në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve do të trajtohen çështje që lidhen me strukturën organizative, konsolidimin e kapaciteteve në komponentët kryesore të administrates, fokusimi tek borxhi tatimor dhe risku si dhe vlerësimi i situatës së përgjithshme të zbatimit të reformave.

Gjatë ditës së sotme, anëtarët e misionit të FMN-së janë pritur nga Drejtoresha e Përgjithshme e Tatimeve Vasilika Vjero.