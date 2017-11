Basha, dy orë kokë më kokë me Hahn

Komisionari për Zgjerim Johannes Hahn ka kryer një takim kokë më kokë me kreun e PD, Lulzim Basha. Takimi është kryer në zyrën e këtij të fundit rreth orës 21:00 të ditës së djeshme dhe mësohet se në takim ka qenë edhe ambasadorja Evropiane Romana Vlahutin, e cila nuk ka qëndruar shumë gjatë me Bashën dhe Hahn, ndërsa këta të fundit e kanë vijuar takimin për dy orë me dyer të mbyllura.

Ende nuk dihet se për çfarë është diskutuar mes kreut të opozitës dhe Komisionerit Hahn, pritet që detajet të mësohen nga konferencat e ditës së sotme.

Edhe kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi është takuar me eurokomisionerin për Zgjerimin Johannes Hahn. Temë e bisedës së Hahn-Kryemadhi janë zhvillimet e fundit dhe për të ardhmen e vendit, në raport me BE. Në këtë takim ishte i pranishëm dhe kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili.