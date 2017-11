Vendimi i Ministrisë/   Si do shkurtohen 2300 të punësuarit e Albpetrol , Gjiknuri: do trajtohen përkohësisht me pagesë

Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë paralajmëroi për një ristrukturim të kompanisë shtetërore të naftës Albpetrol. Kjo sipas tij do të shoqërohet me një seri masash që synojnë përveç të tjerave uljen e kostos së një kompanie që merr para nga buxheti dhe jep pak përfitime. Për këtë fazë të gjithë naftëtarët që janë pjesë e saj do të trajtohen përkohësisht me pagesë.

“Albpetrol një kompani shtetërorë që ka qenë dikur e vetmja e naftës dhe e gazit shumë shpejt do të kalojë në proces ristrukturimi, do reduktohet, do jetë një njësi teknike. Shume asete që ka do t’i jepen investitorëve për privatizim. Punonjësit do të trajtohen për një periudhë kohe me pagesë por ne nuk mund të mbajmë më një kompani që thjesht konsumon të ardhurat që vijnë nga nafta dhe kontribuon pak” tha ministri.

Kompania rezulton të ketë sot të paktën 2300 të punësuar të cilët do të kalojnë në gërshërë duke lënë në pozicione vetëm atë pjesë që është kyçe për funksionet e reja që do të ketë Albpetrol.

Deklaratat u bënë gjatë një tryeze e mbështetur nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Byroja e Burimeve Energjetike, Departamenti Amerikan i Tregtisë dhe ai i Thesarit, me temë “Kornizat fiskale dhe kontraktuale për zhvillimin e sektorit të hidrokarbureve”.

Model i ri për marrëveshjet

Ministri nënvizoi se do të ketë një model të re për marrëveshjet hidrokarbure ku shteti të marrë më shumë përfitime.

“Është momenti që të hartojmë kuadër më të mirë fiskal dhe të ndryshojmë modelet tona të kontratave. Këto modele janë të bazuara tek risku i transferuar tek shteti, që do të thotë gjithë riskun e investimit e mbulojnë të ardhurat e pritshme të shtetit dhe kur fusha del me fitim vetëm atëherë shteti merr 50 për qind të tatimfitimit. Ky model është i tejkaluar. Po punojmë me Ministrinë e Financave dhe me asistencë ndërkombëtarë si dhe të Departamentit të Shtetit për një model më të qëndrueshëm dhe të drejtë, por edhe për të bëjmë një sistem më të thjeshtë fiskal. Të kemi mundësi të përfitojmë të ardhurat tona që në fuçinë e parë të naftës dhe jo pasi rikuperohet investimi. Kjo mund të hapë debate me kontrata ekzistuese. Ne nuk duam të japim mesazhin që të ndryshojmë kontratat në mënyrë të njëanshme por duam që të hapin diskutim që secila të marrë atë që takon”

Shqetësimet e investitorëve amerikanë

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Lu gjatë takimit u shpreh se investitorët amerikanë e kanë konsideruar gjithmonë Shqipërinë si një vend me potencial për zhvillimin në sektorin e hidrokarbureve por kanë nënvizuar edhe pengesat që hasin.

“Zhvillimi i blloqeve të kërkimit në tokë dhe në det mbetet nën potencial. Kompanitë amerikane kanë pranuar ekzistencën e këtij potenciali gazi dhe naftë por thonë se mjedisi ligjor dhe I të bërit biznes e ka bërë aktivitetin të vështire. Korrupsioni, zbatimi i kontratave, burokracia janë problematikë. Shpresoj që të punojmë që t’ju ndihmojmë të adresoni këto probleme. Keni përkrahjen tonë për të krijua kushtet e një konkurrence të drejtë” tha ambasadori