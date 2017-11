Tatimet, biznesve u falen 95 mln euro; mbyllen 370 subjekte

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton se në mbyllje të javës së pestë të aksionit antiinformalitet, në total kontrolli ka përfshirë mbi 10 mijë biznese, ndër të cilat 1242 subjekte kanë ndryshuar përgjegjësinë tatimore. Në këto pesë javë, janë arkëtuar 1.6 mld lekë detyrime të prapambetura, ndërsa ka nisur procesi i fshirjes së detyrimeve të para vitit 2010 dhe në 2011-2014. Sa i përket shumës së falur të detyrimeve, Tatimet njoftojnë se arrin 13,038 mld lekë.

Sipas DPT:

– shërbimi i Tatimpaguesve ka asistuar ballë për ballë 39.623 tatimpagues

– 6,939 është numri i tatimpaguesve të kontaktuar për ligjin e faljeve

– Mbi 18,258 tatimpagues janë kontaktuar për të nxitur vetëkorrigjimin

– 7,338 është numri i vizitave këshilluese të përfunduara

– Janë organizuar 36 takime më komunitetin e biznesit në territor

– Qendra e thirrjeve ka vijuar të ofrojë shërbimet në numrin e vënë në dispozicion për çdo problematike dhe suport ndaj çdo tatimpaguesi, duke asistuar rreth 9.239 telefonues si dhe përdorues të live chat.

Kontrolli tatimor:

– Për pesë javët e para të fushatës është mundësuar përfundimi i 10.766 kontrolleve (nga zyra, vizita fiskale apo verifikime në terren). Kontrollet nga zyra përbëjnë 77 % të totalit

– 1,242 subjekte kanë ndryshuar përgjegjësinë tatimore, ku Tirana ka numrin më të madh me 653 subjekte, ndjekur nga Durrësi me 165 dhe Vlora me 102.

Mbledhja e detyrimeve të prapambetura:

– Ka vijuar sensibilizimi për të mundësuar mbledhjen e detyrimeve të prapambetura, ku gjatë kësaj periudhe numri i subjekteve që kanë reaguar pozitivisht është 2.245 dhe vlera është 1 miliard e 629 milionë lekë

– Ka filluar procesi i fshirjes automatike të detyrimeve për periudhën përpara vitit 2015 dhe kompesimi me kredi, si për periudhën 20011-2014, gjithashtu edhe fshirja e detyrimeve me kusht për periudhën 2011-2014, për ata tatimpagues që kanë paguar principalin, më shumë se 23,875 tatimpagues kanë përfituar dhe ky proces vijon ende. Si rezultat i këtij procesi, shuma e detyrimit të falur është 13.038 mln lekë dhe përdorimi i kredisë për shlyerjen e detyrimeve në nivel principali është në vlerën 1.516 mld lekë.

Hetimi tatimor dhe zbatimi:

– Strukturat e zbatimit kanë vijuar me verifikimet në territor, janë verifikuar 13.087 subjekte ku 22 % e tyre kanë rezultuar me shkelje dhe janë penalizuar. Janë futur në skemën e sigurimeve shoqërore 680 punonjës që janë konstatuar të padeklaruar dhe janë mbyllur 370 subjekte të paregjistruara në organet tatimore, si dhe shkelje për mos lëshim kuponi për herë të dytë.

– Janë regjistruar 3,440 subjekte të reja dhe janë aktivizuar 671 subjekte.