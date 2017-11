  Shah–mat VMRO-DPMNE-së në Maqedoni, çfarë po ndodh me këtë parti? – Maksim Sinemati

Maksim Sinemati

Çfarë po ndodh në partinë e djathtë maqedonase, VMRO-PMNE, që, deri dhjetorin e vitit të kaluar, gjatë 10viteve me radhë, ishte pothuajse e “paprekshme”,derisa, mbas zgjedhjeve parlamentare të parakohshme, më11 dhjetor2016, në Maqedoni, në fuqi erdhi partia e majtë opozitare, LSDM (Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë) që, megjithëse nuk i fitoi zgjedhjet, por arriti që të krijonte një koalicion qeveritar, sidomos, me partitë shqiptare, në radhë të parë, me Bashkimin Demokratik për Integrim (BDI), pasi këtë gjë nuk e bëri dot VMRO-DPMNE-ja që, në fakt, edhe i fitoi zgjedhjet e fundit, megjithëse me një diferencë të vogël votash. VMRO-DPMNE-ja doli humbëse edhe në zgjedhjet e fundit lokale, ku numri i kryetarëve të komunave nga kjo parti ra shumë në krahasim me të kaluarën; ajo madje humbi edhe vendin e kryetarit të Komunës (Bashkisë) së Shkupit.

Kështu, mbas dy humbjeve radhazi, VMRI-DPMNE-ja po përjeton momentet e saj më të vështirë që nga krijimi i saj. Po bëhen, gjithnjë e më të zëshëm, spekulimet se brenda Këshillit Ekzektitv (organi partiak më i lartë) të kësaj partie mbizotërojnë mosmarrëveshjet dhe ndarjet në disa klane, një rreth liderit shumëvjeçar të partisë, Nikolla Gruevski (ish-kryeministër kohëgjatë), dhe një tjetër rreth bërthamës më të vjetër të lësaj partie. Sidoqoftë, deri tani, vetëm reformatorët janë deklaruar, publikisht, si krahu që kërkon dorëheqjen e të gjithëudhëheqjes së kësaj partie me në krye Nikolla Gruevskin. Pjesa e mbetur e Këshillit të mësipërm, përfshi, sidomos, Gruevskin, po i përmbahet më forcë tezës se fajtor kryesor për humbjen elektorale të fundit është “vjedhja ose grabitja” e zgjedhjeve nga LSDM-ja dhe jo dobësitë ose mangësitë në udhëheqjen e lartë të VMR0-DPMNE-së.

Sidoqoftë, e ardhmja e afërt e nomenklaturës së lartë së partisë së lartpërmendur nuk është shumë e qartë. Lideri i saj, mbas humbjes së fundit të zgjedhjeve lokale në Maqedoni, vuri në dukje se përgjegjësinë më të madhe për këtë humbje e ka ai vetë, por, mëgjithatë, dorëheqje ai nuk po jep, ndoshta, eshtë duke kalkuluar se cilin figurë politike të zgjedhë si pasues të tij?

Në këto kushte, javët e ardhshme do të jenë shumë të rëndësishme ose kritike, tamam, si ndonjë matç i komplikuar në skakierën e shahut! Se çfarë lëvizjesh do të bëjë Këshilli Ekzekutiv i VMRO-DPMNE-së në “skakierën” politike, në një masë të konsiderueshme, do të varet nga “ushtarët”, por, megjithatë, duhet të kihen parasysh edhe figurat kyçe të kësaj partie që ende vazhdojnë të jenë pozicionuar si “oficerë”, “kuaj” dhe “torra”, si për shembull Vlado Gjorçev, Antonio Milloshoski, Hristian Mickovski.. që, në pamje të parë, duket se janë lojalë ndaj “shefit të madh” (Gruevskit). Reformatorët po tregohen aktivë, por roli i tyre nuk ka ende ndonjë karakter institucional brenda partisë, kështu që, tani për tani, nuk është e qartë sesi ata, me statut, do të mund të bëjnë që të bjerë “mbreti” (Gruevski), konsideron një numër jo i vogël analishtësh politikë qëjanë të mendimit se është Nikolla Gruevski ai që duhet të mbajë përgjegjësinë kryesore për procesin zgjedhor të dështuar dhe se kjo përgjegjësi nuk duhet t’u ngarkohet degëve ose komiteteve vendore të VMRO-DPMNE-së, por udhëheqjes së saj më të lartë, në radhë të parë, liderit të saj, Nikolla Gruevski, për një seri lëvizjesh dhe vendimesh të gabuara që bëri ose mori kjo parti që edhe në të kaluarën është dalluar për autoritarizmin dhe mendjemadhësinë e saj. “Nëse Gruevski nuk jep dorëheqjen, atëherë, VMRO-DPMNE-ja që ndodhet pranë greminës, do të bjerë brenda saj!”, thonë analistë dhe njohës të mirë të rrethanave në Maqedoni. Nga dita në ditë, po rritet numri i atyre “besnikëve” të partisë, nga të cilët Gruevski, dikur, merrte “gjallëri” që të vazhdonte të qëndronte në pushtet, sidomos në pozicionin e liderit të VMRO-DPMNE-së, por që “e kanë kthyer pllakën” dhe janë bërë, tani, kritikë mjaft agresivë, duke i dërguar atij, edhe publikisht, mesazhin se ka ardhur koha që ai të japë dorëheqjen. Por, tani për tani, një gjë e tillë nuk duket se do të ndodhë së shpejti. Duket se matçi i shahut po vazhdon akoma dhe fituesi ende nuk po duket në horizont.