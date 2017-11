“Paradise Papers” zbulon sekretet e pasurive të fshehura të superbosëve

Dosjet nga firma ligjore off-shore tregojnë marrëdhëniet financiare të Mbretëreshës, kompanive të ndryshme shumëkombëshe dhe anëtarëve të kabinetit të Donald Trump.

Bizneset më të mëdha në botë, kryetarët e shteteve dhe figurat globale në politikë, argëtim dhe sport, të cilët kanë “strehuar” pasurinë e tyre në parajsa fiskale, janë duke u zbuluar këtë javë në një hetim të ri në “perandoritë” off-shore të Britanisë.

Detajet vijnë nga një rrjedhje informacioni prej 13.4milion dosjesh që ekspozojnë mjediset globale, në të cilat abuzimi me taksat lulëzon , si dhe mënyrat komplekse dhe në dukje artificiale të korporatave të pasura, të cilat mund të mbrojnë pasurinë e tyre ligjërisht.

Materiali, i cili ka ardhur nga dy ofruesit e shërbimeve off-shore dhe regjistrat e kompanive në 19 parajsa fiskale, është marrë nga gazeta gjermane Süddeutsche Zeitung dhe u publikua nga Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Investigativë me partnerët e përfshirë The Guardian, BBC dhe New York Times.

Projekti është quajtur “Paradise Papers”. Ajo ka zbuluar:

– Pasuria private e Mbretëreshës është investuar në një fond të Ishujve të Kajmanit dhe disa nga paratë kanë shkuar në një shitës me pakicë të akuzuar për shfrytëzimin e familjeve të varfëra.

– Marrëdhëniet e gjera off-shore të disa anëtarëve të kabinetit të presidentit të SHBA Donald Trump, këshilltarë dhe donatorë, duke përfshirë pagesat të konsiderueshme nga një firmë e zotëruar nga djali i ligjshëm i Vladimir dhe sekretari për çështjet e biznesit të Trump, Wilbur Ross.

– Si Twitter dhe Facebook kanë marrë qindra miliona dollarë në investime që mund të ndiqen në institucionet financiare shtetërore ruse.

– Fondii Kajmanit për të shmangur taksat, i menaxhuar nga paratë e kryeministrit kanadez Justin Trudeau.

– Një fond off-shore që nuk ishte i njohur, 450 milionë dollarë, që ka strehuar pasurinë e Lord Ashcroft.

– Shmangia agresive e taksave nga korporatat shumëkombëshe, duke përfshirë Nike dhe Apple.

– Sa prej emrave më të mëdhenj në industrinë e filmit dhe televizionit mbrojnë pasurinë e tyre me një sërë skemash off-shore.

– Miliarda në rimbursimet e taksave nga Ishulli i Njeriut (Man Isle) dhe Malta për pronarët e avionëve privatë dhe jahteve luksoze.

– Huaja sekrete dhe aleanca e përdorur nga Glencore, kompani shumëkombëshe në Londër, në përpjekjet e saj për të siguruar të drejta fitimprurëse për minierat në Republikën Demokratike të Kongos.

– Rrjetet komplekse off-shore përdoren nga dy miliarderë rusë për të blerë aksione në klubet e futbollit Arsenal dhe Everton.

Për këtë investigim më shumë se 380 gazetarë kanë kaluar një vit, duke hulumtuar në atë që shtrihet prapa 70 viteve.(