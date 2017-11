 Amnistia e parave dhe kapitaleve të fshehura, planifikohet zhbllokimi i miliarda lekëve kapitale

Kriza ekonomike që ka prekur vendin, ka nxjerrë në pah nevojën për bërjen e një amnistie fiskale. E kërkuar disa herë nga biznesi vendas dhe e përsëritur dy ditë më parë, mundësia e bërjes faktike të kësaj amnistie për herë të parë po shikohet seriozisht edhe nga qeveria, njoftojnë burime qeveritare. Parashikimet për një vit jo pozitiv financiar, kanë vënë në lëvizje strukturat për të gjetur mekanizmat e duhura për të përballuar krizën. Në këtë kuadër amnistia fiskale e kapitaleve duket të jetë lëvizja e radhës. Ky do të jetë rasti i parë i një ligji për amnistinë e parave, që nga fillimi i aplikimit të ekonomisë së tregut në vitin 1990. E kërkuar gjatë viteve 1999-2000 nga ish-presidenti Meidani, amnistia fiskale duket se do të bëhet realitet gjatë vitit që vjen dhe për të vënë në zbatim këtë, pritet të hartohet një ligj i veçantë.



Ekspertët

Sipas ekspertëve finaciarë të kontaktuar nga “Ballkan” ka nevojë për një amnisti të fortë fiskale por edhe të fushave të tjera. “Shqipëria është një vend që erdhi nga një sistem komunist dhe me një ekonomi të centralizuar, pa eksperiencë në treg dhe mbase, tani është koha për një të tillë”. Lidhur me mënyrën se si aplikohet amnistia fiskale, eksertët theksojnë se nuk ka aspak procedura të ngarkuara, thjesht kjo kërkon bërjen e një ligji ku u kërkohet të gjithëve të deklarojnë paratë dhe pasurinë dhe për një afat të caktuar paguajnë tatim. “Amnistia ka shumë efekte pozitive dhe pak negative. Përmes saj çlirohen kapitale dhe para që futen në qarkullim. Mund të bëjmë një paralelizëm me procesin e legalizimeve, për sa i përket avantazheve që ka. E vetmja gjë negative është kushti që imponon ajo, dhe pikërisht me faktin që, në qoftë se e shpall njëherë nuk duhet ta përsërisësh sërish ose të paktën kështu është teknikisht”- shtojnë ekspertët. Midis amnistisë fiskale dhe më shumë lek në arkën e shtetit, ekspertët vendosin barazimin duke theksuar se fakti që do të taksohen të ardhura dhe pasuri të padeklaruara, sigurisht që do ndikojnë pozitivisht për arkën e shtetit. Po kështu sipas tyre amnistia mund të merret si një pikë që i jep shtytje zhvillimit të ekonomisë, për vetë faktin se hap mundësi të reja me qarkullimin e kapitaleve dhe parave.

Biznesi

Reforma e amnistisë fiskale vlerësohet tej mase nga biznesi, por nga ana tjetër mbetet shqetësimi i penalizimit nga qeveria, pasi do të duhet të deklarojnë të ardhurat e fshehura për vite të tëra. Në këtë pikë, bizneset kërkojnë garanci që në momentin e zbatimit të amnistisë të mos ketë ndëshkime me gjoba, por t’i shkohet deri në fund projektit.

Amnistia fiskale është kërkuar nga Dhoma e Tregtisë që në fillimet e krizës ekonomike, madje duke propozuar skema të ndryshme, por ministri i Financave ka refuzuar të gjejë zgjidhje, me faktin se “nga biznesi nuk ka asnjë ide të qartë”.